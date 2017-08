Congo-Kinshasa: Journée des morts dans la capitale - Des vendeurs ambulants envahissent les cimetières

A Kananga (Kasaï-Central), l'ONG Association pour le développement social et sauvegarde de l'environnement… Plus »

Devant les tombes, c'est le recueillement, «... le sentiment de tristesse et de désolation. Quand on a perdu un être cher dans la famille, la tristesse ne finit jamais», explique un Kinois.

Depuis le matin, le cimetière de la Gombe a été envahi par de nombreuses personnes, venues pour la plupart en familles, se souvenir des leurs devant leurs dernières demeures. A leur arrivée, les visiteurs ont été accueillis par des vendeurs ambulants: bouquets de fleurs et vin de palme par-ci, boissons sucrées et alcoolisées par-là. Plus loin, un orchestre folklorique agrémente à sa manière cet événement.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.