Togo: Le pays ouvre ses frontières de façon permanente et continue avec le Ghana

Le Togo et le Ghana, qui partagent une longue frontière terrestre avec de part et d'autre les mêmes peuples, avaient vécu des relations conflictuelles dans le passé. Le Togo, sous le président Eyadema Gnassingbé, accusait le Ghana d'abriter des opposants qui tentent souvent de déstabiliser son pays.

Cette décision, explique-t-on, fait suite à la visite en mai dernier au Togo du président ghanéen, Nana Addo Dankwa Akuffo-Addo et des recommandations de la Grande commission mixte entre le Togo et le Ghana, tenue du 25 au 27 juillet dernier à Accra, la capitale ghanéenne.

« Conformément à la volonté exprimée par les chefs d'Etat du Ghana et du Togo, leurs excellences Nana Addo Dankwa Akufo-Addo et Faure Essozimna Gnassingbé, la frontière terrestre entre les deux Etats, qui n'était ouverte que pendant une durée limitée de jour et de nuit, sera réouverte, à compter de ce jour, en permanence (24h/24) pour faciliter la libre circulation des personnes et les échanges entre nos deux Etats », souligne le communiqué du ministre togolais de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, Payadowa Boukpessi.

