Congo-Kinshasa: Réagissant à la marche du 31 juillet 2017 - Katumbi salue la bravoure du peuple congolais

Quoiqu'il en soit, en décembre 2017, les élections demeurent incontournables. Et la Céni, pouvoir organisateur des élections devrait s'y atteler pour répondre à ce vœu largement répandu dans l'opinion nationale et internationale.

Aussi appelle-t-il « au respect de ce droit constitutionnel par le pouvoir de Kinshasa, et à la raison de nos forces armées ». Sa détermination et sa foi en l'alternance démocratique ne sont pas ébranlées. « Demain, annonce-t-il, face aux aspirations démocratiques légitimes et pacifiques, nul ne doit verser le sang des innocents. La RD Congo doit vivre des élections libres, démocratiques, inclusives et transparentes. Nul ne peut lui confisquer ce droit ».

Malgré des arrestations qui s'en sont suivies, les jeunes de la Lucha ont réussi à faire passer leur message. Seule la lutte libère, ont-ils scandé dans toutes les villes de la RDC où des jeunes ont pris d'assaut la rue pour faire entendre leur voix. Sans doute, le pouvoir l'a perçu de la plus belle des manières. Si l'impressionnant dispositif policier déployé à l'occasion a réussi à étouffer cette marche, il a contribué, en même temps, à attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale.

Les manifestations prévues le 31 juillet 2017 par les jeunes de la Lucha et d'autres mouvements citoyens ont été, sans surprise, réprimées par la police. Le contraire aurait d'ailleurs étonné. De Goma jusqu'à Kinshasa, des jeunes ont manifesté dans la passivité la plus totale pour faire valoir leur droit, réclamant du pouvoir la tenue d'élections dans les termes convenus dans l'Accord politique du 31 décembre2016, négocié sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco).

