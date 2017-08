Congo-Brazzaville: Cinéma - Lancement du Festival des films congolais le 6 août

Trois jours après le deuxième et dernier tour des élections législatives, les Congolais… Plus »

Ce festival qui se veut populaire et grand public donne aussi la possibilité aux Pontenégrins disséminés dans les six arrondissements de la ville d'apprécier et de consommer le cinéma congolais. Ainsi, après l'ouverture à Mpita, plusieurs autres projections sont prévues : le fond Tié Tié le 7, le rond-point de Loandjili le 8, la Côte sauvage le 9, le marché de Ngoyo Péage le 10, Mpaka JBZ le 11, puis à nouveau l'EAD le 12 août pour la clôture. Pendant ce festival, de nombreuses formations sont offertes aux cinéastes et acteurs tels que la formation du scénariste, l'atelier d'écriture, la formation sur les expressions faciales, l'atelier du jeu d'acteur, etc.

Organisé par le Club des cinéastes du Congo (3C), le festival va offrir pendant une semaine aux amoureux du cinéma, aux acteurs, cinéastes en herbe et confirmés l'occasion de vibrer autour des films congolais à travers des projections, des formations gratuites et la vente des films.

