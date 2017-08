Congo-Brazzaville: Coupe du Congo - Les noms des finalistes seront dévoilés ce jeudi

Trois jours après le deuxième et dernier tour des élections législatives, les Congolais… Plus »

Les noms des deux finalistes sont dévoilés plus tôt que prévu, à l'issue des rencontres qui mettront respectivement aux prises Tongo football club au Club athlétique renaissance aiglons et Patronage Sainte-Anne à l'Athlétic club Léopards de Dolisie. Les programmes des demi-finales de la coupe du Congo et de la 28e journée du championnat ont été modifiés à cause de la préparation du match opposant les Diables rouges du Congo aux Léopards de la République démocratique du Congo, comptant pour la manche aller des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations (Chan). La manche décisive de ces demi-finales ne vont pas se disputer le 5 août comme prévu, parce que le Congo reçoit le dimanche 6 août à Brazzaville, la Guinée Equatoriale dans le cadre du match retour de leur préparation pour le Chan.

Les demi-finales retour opposant Tongo FC au Cara puis Patronage Sainte-Anne à l'AC Léopards se joueront ce jeudi au stade Alphonse-Massamba-Débat et non samedi comme prévu.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.