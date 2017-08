Cameroun: Infrastructure - Le train passe sur le 2e pont sur le Wouri

L'ouvrage ferroviaire et le tronçon de la voie ferrée ont été mis en service hier par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi.

L'ouvrage dont il est question ici est un pont ferroviaire à deux voies, d'une portée de 746 mètres et d'une largeur de 10,10 mètres. Il a été mis en service, ce lundi 31 juillet 2017, par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, en présence du secrétaire d'Etat auprès du Mintp en charge des routes, Louis Max Ayina Ohandja, et des autorités de la région du Littoral. Sur les deux voies du viaduc ferroviaire, une seule a été installée, comme l'a si bien constaté le ministre des Travaux publics.

Quant à l'autre voix, elle sera installée lorsque le besoin se présentera, puisque le projet des accès de la voie ferrée est conçu pour deux voies. Selon le chef de la mission de contrôle des travaux du 2nd pont sur le Wouri, et de la Pénétrante Ouest, Didier Mbock, le tablier de ce pont est constitué des caissons en béton précontraint à hauteur variable. « Il a une largeur totale de 10,1 m et une longueur de 746 mètres répartie suivant les portées suivantes : 23-90-135-129- 128-90-22 », explique-t-il.

Tout comme il renseigne que les fondations d'appuis à l'ouvrage sont des pieux forés de 1800 et 2500 mm de diamètre et dont la largeur varie de 37 à 47 m. A en croire les responsables du Mintp, aucune signalisation n'est prévue dans le cadre du projet. Cependant, l'isolement entre les deux files de rail réserve la possibilité d'une éventuelle installation d'équipements. « La longueur totale de la voie y compris le tablier de l'ouvrage ferroviaire est de 2 827m. La structure de la voie se compose ainsi qu'il suit : du ballast de granulé 25/50 et de dureté 14 ; des traverses en bois d'essence Azobe et de dimensions 195 cm x 22 cm x 13cm.

Leur espacement est de 60cm (55cm au niveau des courbures) ; des rails de type Vignole 54kg/ml en barres de 36m non percées de nuance d'acier 900A », souligne le chef de mission de contrôle. Du côté de Déido, et précisément au niveau de la SCDP (Société camerounaise des dépôts pétroliers), il a été créé un passage inférieur pour la séparation de deux trafics (routier et ferroviaire).

Avec la mise service, ce 31 juillet 2017, du viaduc ferroviaire et l'ouverture de la voie ferrée amé- nagée sur le tronçon Déido-Bonabéri, les travaux du 2nd pont sur le Wouri vont en tout coûter à l'Etat la somme de 141,6 milliards de FCFA, dont 38 milliards de FCFA pour les travaux du viaduc ferroviaire.

La voie ferrée étant ouverte à la circulation, il ne reste plus que le viaduc routier qui, selon le Mintp, sera mis en service d'ici le 05 janvier 2018. Rendu au 31 juillet 2017, les travaux du 2nd pont sur le Wouri affichent un taux d'avancement de 93%, lorsque les aménagements complémentaires sont exécutés à hauteur de 59%.

Quant aux travaux des Pénétrantes Est et Ouest, visités par le Mintp hier à Douala, leurs taux de réalisation sont également intéressants. La Pénétrante Est affiche, pour sa part, un taux d'avancement global de 99% (dont un taux de consommation des délais de 100% et un taux de consommation financière de 92,21%).

Tandis que la Pénétrante Ouest comporte un taux d'avancement global de 84% (dont 84,58% de consommation des dé- lais et 75,41% d'avancement financier). Coûts respectifs de ces deux chantiers : 60,9 milliards de FCFA pour la Pénétrante Est et 55,4 milliards de FCFA pour la Pénétrante Ouest.

Qu'il s'agisse du 2nd pont sur le Wouri ou de ces deux pénétrantes, leur livraison complète est annoncée pour le 05 janvier 2018. Face aux contraintes (commerce sur la chaussée, déplacement du monument du cinquantenaire à Sodiko, stagnation des flaques d'eaux, nids de poules, stationnement des camions, etc.,) qui persistent, le ministre Nganou Djoumessi a prescrit le déploiement de mesures urgentes.