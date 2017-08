Cote d'Ivoire: Deux journalistes accusés de «fausses nouvelles» ont été relâchés

Avant d'aborder le second tour des éliminatoires du CHAN 2018, la Côte d'Ivoire va perdre certains… Plus »

Le procureur de la République Richard Adou a tenu une conférence de presse ce mardi après-midi 1er août au cours de laquelle, face a des journalistes assez agacés par ses interpellations récurrentes, le magistrat a tenu un discours clair et ferme : ces informations sont « fausses et mensongères », a-t-il affirmé devant les micros. « J'appelle les journalistes à exercer leur métier avec responsabilité en vérifiant les faits », a-t-il martelé.

Déjà en février dernier, 6 journalistes ou directeur de publications avaient été interpellés et entendus par la justice ivoirienne pour divulgation de fausses informations au moment des mutineries. Cette fois-ci, les deux confrères du Quotidien d'Abidjan, journal d'opposition, ont été placés en garde à vue lundi 31 juillet pour le même motif à propos cette fois d'un gel supposé des comptes du président de l'Assemblée nationale et d'une enquête diligentée à l'encontre de Guillaume Soro par le procureur de la République.

Deux journalistes ivoiriens ont été relâchés par le tribunal d'Abidjan après avoir passé 24 heures en garde à vue pour «divulgation de fausses nouvelles». Dan Opeli, directeur de publication du Quotidien d'Abidjan (opposition) et Yves Kuyo, journaliste, sont toutefois convoqués devant le tribunal de première instance d'Abidjan le 20 octobre, ont-ils déclaré à l'AFP. Pour clarifier les choses, et expliquer sa position, le procureur de la République a tenu une conférence de presse ce mardi après-midi à Abidjan.

