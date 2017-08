Afrique de l'Ouest: Force conjointe G5 Sahel - Vivement cette autre conférence de Berlin

analyse

Si elle voulait avoir une petite idée du danger qui guette en permanence les soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, Florence Parly l'a eue. En effet, à la veille de son arrivée ce mardi 1er août 2017 au Mali, dernière étape d'une tournée au pas de charge qui l'avait conduite au Tchad et au Niger, un véhicule de l'opération Barkhane a sauté sur un engin explosif, faisant des blessés. C'est donc une véritable revue des troupes que la ministre française des Armées et son homologue allemande, Ursula von der Leyen, viennent d'effectuer pour apporter le soutien de leurs pays respectifs à nos Etats pris dans le tourbillon islamiste, et plus particulièrement à la force conjointe du G5 Sahel mise officiellement en orbite le 2 juillet dernier après de longs mois de gestation.

Le président fraîchement élu Emmanuel Macron avait d'ailleurs effectué le déplacement à Bamako pour participer à ce sommet qui concrétisait la mutualisation des moyens, des hommes et des renseignements entre le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina. A total ce sont quelque 5000 hommes qui devraient être mobilisés avec un QG à Sévaré au Mali et 3 postes de commandement dans les secteurs Ouest (Mauritanie et Mali), Est (Tchad et Niger) et Centre (Mali, Burkina, Niger).

Sur le papier donc, le projet est mûr. Mais il lui manque l'essentiel pour être vraiment opérationnel, l'indispensable nerf de la guerre. Et c'est là que le couple franco-allemand a une carte maîtresse à jouer, car sur les 420 millions d'euros nécessaires à la mise en route de cette armée transnationale, seulement 20% du financement semblent acquis, dont 50 millions d'euros promis par l'Union européenne et 8 autres par Paris auxquels devraient s'ajouter d'autres aides, opérationnelles et techniques. Alors, quand bien même les cinq Etats concernés se donneraient la peine de se laver la figure pendant que les étrangers leurs rinceront le dos en apportant leur maigre quote-part à la cagnotte commune, on serait encore loin du compte.

Alors vivement la conférence projetée pour septembre 2017 à Berlin afin de mobiliser les donateurs et de les sensibiliser à la cause sahélienne qui est aussi la leur. Rien à voir donc avec cette autre conférence de Berlin organisée sous la houlette du chancelier Bismarck du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 et qui s'était, quant à elle, donné pour vile ambition d'établir les règles du partage pour ne pas dire du dépeçage de l'Afrique et de tracer de manière arbitraire ses frontières. Espérons donc qu'à la différence de son ascendant colonialiste, ce tour de table sera bénéfique aux régions concernées ; car s'il est vrai que la défense de l'intégrité de leur territoire et la protection des biens et des personnes qui y vivent incombent avant tout aux pays du G5 Sahel, la communauté internationale et l'Europe en particulier auraient tort de ne pas se sentir concernées. Les principales cibles des prises d'otages devenues un commerce lucratif dans ces contrées ne sont-elles pas occidentales ? Sans oublier la prolifération des réseaux de migration clandestine qui vont chaque jour à l'assaut de l'eldorado européen, profitant autant de la porosité des frontières que de la fragilité de nos Etats.