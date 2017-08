Angola: Élections 2017 - L'UNITA promet de lutter contre le chômage

Selon la candidate à la députation de l'UNITA, ce programme joue rôle essentiel à la création d'entreprises innovante et de base technologique, encourageant l'entrepreneuriat et la création de groupes qui permettent d'exploiter pleinement le capital humain.

L'information a été fournie par la candidate à la députation, Arleth Leona Chimbinda en temps d'antenne de l'UNITA à la Radio Nationale d'Angola, soulignant que son parti a l'intention de créer un environnement d'affaires qui permet l'action des entrepreneurs avec des incitations fiscales et l'accès la terre à la terre aux entrepreneurs, afin de faciliter l'émergence d'emplois directs et indirects.

