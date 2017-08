Angola: Élections 2017 - La CASE-CE parle des amélioration du système éducatif et d?enseignement

Luanda — L'introduction de la gratuité jusqu'à la 12e année, et l'élimination de l'analphabétisme d'ici 2022, sont quelques-unes des propositions présentées mardi) à Luanda, par la CASA-CE, dans son temps d'antenne à la Radio nationale de l'Angola, dans le cadre des élections générales du 23 août.

À l'occasion, la candidate à la députation de la coalition, Analtide Freire, a souligné que dans le programme de gouvernance de la CASA-CE, il y avait également l'enseignement obligatoire des langues nationales, la formation de plus éducateurs de la petite enfance et d'enseignants de primaire, secondaire et université et l'amélioration de la formation professionnelle.

Selon l'interlocuteur, la coalition prône un seul enseignant jusqu'en 4e classe et, s'elle gagne, elle mettra en œuvre le programme d'accélération et récupération du retard scolaire, en vue d'éliminer les inégalités accentuées dans la couverture provinciale du système d'éducation, ainsi que dans la mise en œuvre du programme le suivi scolaire à traves la création des tuteurs scolaires.

La CASA-CE accordera une attention particulière à la petite enfance, dans le développement intégral des enfants de moins de trois ans, en plus d'encourager la mise en œuvre des crèches dans les municipalités et du programme intégré d'action, de santé et de services sociaux.

La coalition a également l'intention de mettre en place une politique pour le personnel enseignant, fondée sur l'équité et la valorisation professionnelle, réduisant ainsi les injustices et rrégularités dans l'attribution des catégories, établissant le principe d'un salaire égal pour un travail égal.

Fondée le 3 avril 2012, la coalition avait remporté huit sièges dans les élections de 2012, résultant de 345.589 suffrages exprimés, ce qui représente six pour cent des six millions 124 mille 669 du total de voix.