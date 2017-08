Angola: Elections 2017 - João Lourenço s'engage à investir davantage dans l'électricité

Soulignant la nécessité de réfectionner les industries détruites durant la guerre fratricide, et d'en construire d'autres, le candidat du MPLA a ajouté que relancer l'Industrie, à part l'Agriculture, détruite par "les prétendus défenseurs de la démocratie", pourrait garantir des milliers de postes d'emplois nouveaux, réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des familles angolaises.

D'après João Lourennço, le MPLA continuera à exploiter, au maximum, les rivières angolaises par la construction des barrages hydroélectriques de petite, moyenne et grande dimension en vue de garantir davantage du courant électrique au pays, et d'assurer une liaison réciproque entre Centrales déjà existantes pour garantir une fourniture régulière du courant à l'industrie.

Il est juste que le peuple de Bié puisse bénéficier du courant électrique produit depuis le fleuve Kwanza, et en cas de victoire du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola aux prochaines élections, le développement socio-économique de cette province sera porté plus haut, a-t-il souligné à Cuito, principale ville de la province de Bié (centre).

João Lourenco, qui s'adressait à plus de 100.000 personnes réunies dans un meeting organisé dans le cadre de la campagne pour les élections du 23 août prochain, a souligné la nécessité d'investir encore plus dans la production d'Electricité, afin d'industrialiser et de développer économiquement le pays.

Cuito (Angola) — Le candidat du parti MPLA à la présidence de la République, João Lourenço a promis mardi, dans la ville de Cuito, d'investir davantage dans la production et distribution d'électricité, de stimuler l'industrialisation et de créer de postes d'emploi nouveaux.

