Angola: Ministère de l'Enseignement supérieur veut normaliser les programmes

Luanda — Les institutions publiques et privées de l'enseignement supérieur dans le pays pourraient bientôt observer une normalisation pour caractériser les cours dispensés, garantissant l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la mobilité des enseignants et étudiants, a annoncé mardi, à Luanda, le ministre par intérim de l'Enseignement Supérieur, António Miguel André.

António Miguel André qui parlait à l'ouverture de la première réunion de consultation sur la proposition de diplôme juridique qui établir les normes du programme général du sous-système de l'enseignement supérieur, a également révélé qu'elle visait à créer une base régissant les institutions d'enseignement.

Il y a plusieurs institutions publiques et privées de l'enseignement supérieur, le pays se développe de plus en plus, ce qui signifie avoir beaucoup d'étudiants, d'enseignants et de travailleurs.

«Nous ne voulons pas uniformiser, mettant en cause la créativité des institutions, mais la base doit être unique », a souligné le ministre.

Le gouvernant a averti que cette mesure avait pour but les différences abyssales dans les mêmes cours, mais tout à fait différent dans certains établissements d'enseignement supérieur, en ce qui concerne les cours et la charge de travail, facilitant ainsi la mobilité et au-delà.

Le ministre par intérim a informé que les règles générales pédagogiques qui feront partie de la législation qui entrera en vigueur dans le sous-système, devra d'abord lancer les bases, puis spécifier sur la base du domaine de la connaissance, avec des propres caractéristiques. « Nous allons réformer l'enseignement supérieur dans le pays », a-t-il dit.

Les programmes nationaux doivent être gérés en fonction du contexte actuel, il y a des cours avec des programmes différents, l'horaire différent et des matières différentes, et on ne respectent pas la base, a-t-il précisé.

« À l'heure actuelle, les établissements d'enseignement supérieur ont la difficulté de mobilité, ou soit le transfert, parce qu'ils ont un programme standard dans les cours», a-t-il souligné.

Le document considéré par le titulaire du portefeuille comme un modèle standard, générique et spécifique, va analyser la vie académique du pays et des institutions, pour évaluer les cours.

Les informations et connaissances techniques en raison de la réalité que nous vivons adapté à d'autres réalités internationales similaires à notre identité, sera également abordé.

« Nous devons préserver notre identité et nos institutions », a déclaré António André.

Pour l'élaboration de la proposition, le ministre par intérim a créé une commission pour les professeurs titulaires.

Participent à l'événement des promoteurs des institutions d'enseignement supérieur, des gestionnaires, des représentants du Syndicat national des professeurs de l'enseignement supérieur et membres des ordres professionnels.