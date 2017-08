Gabon: Il est possible d'être ronde et mannequin

Si dans les rues de Libreville, le modèle occidental de minceur domine de plus en plus chez les jeunes femmes, Audrey Ayo a pour sa part dépassé ce temps où elle avait honte de ses rondeurs : "J'ai décidé d'assumer mes rondeurs", dit-elle. "Du coup, je veux faire comprendre aux autres femmes et aux autres filles qui se sentent mal à l'aise en tant que rondes de se sentir vraiment bien dans leur peau. Il n'y a pas que des filles minces. Nous aussi, on existe !"

Du haut de ses 1 mètre 75, Guise Larissa Mbounghou, 34 ans, est une jeune dame aux formes voluptueuses. Il y a trois ans, elle a créé l'association" Rondes et jolies" au Gabon. Objectif : aider les femmes fortes à s'assumer. Notamment à travers un défilé de mode qui met en valeur les 253 adhérentes de l'association. "Nous avons remarqué que lorsqu'il y a des défilés de mode, il y a toujours des mannequins "taille fine", explique la responsable de l'association. "Nous voulons montrer par ce défilé que la mode n'a pas de taille en fait. Qu'on soit mince, ronde, on a toutes nos places sur les podiums. C'est un peu le message que nous voulons lancer."

Alors que les Gabonaises sont de plus en plus influencées par la mode occidentale, à Libreville, une association veut redonner confiance aux femmes qui ne correspondent pas aux critères de beauté étrangers.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

