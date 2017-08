Burkina Faso: Droits des mineurs - Pas de vacances pour la protection de l'enfance !

Dans le cadre d'un ambitieux projet, mené en collaboration avec des structures locales, le Bureau international des droits des enfants (IBCR) a présenté le 28 juillet à Ouagadougou, un état des lieux du système de protection de l'enfant au Burkina Faso, portant sur les rôles et responsabilités des policiers, des gendarmes, des travailleurs sociaux et du personnel de la justice.

De manière générale au Burkina, les droits de l'enfant sont entendus comme une « histoire de blancs ». Issus de valeurs étrangères, contraires aux réalités, ils représentent une source de tensions dans les familles et dans la société.

En raison de leur mise en avant au détriment des devoirs, certains y voient même un obstacle pour l'éducation et un facteur de perversion vis-à-vis des normes culturelles.

La conception occidentale ne se déploie pas en effet, sans entorses à nos traditions, en particulier à la discrimination coutumière entre les genres. Ainsi, si la communauté accorde des privilèges au sexe masculin, les droits féminins sont, pour leur part, souvent méconnus et bafoués.

En témoignent le maintien d'attitudes patriarcales, telles que les mutilations génitales[1] et les mariages précoces et forcés.

C'est d'ailleurs, précisément, face à l'ampleur des violences physiques, verbales, psychologiques et sexuelles subies par les enfants burkinabè aux différents échelons sociaux, qu'il nous est désormais impossible de fermer les yeux.

Des études produites par des institutions ministérielles ou des ONG font état d'une situation alarmante pour de nombreux enfants, vivant en situation difficile, dangereuse et préoccupante.

À titre d'exemple, selon l'Unicef 5 millions d'enfants ne sont pas enregistrés à notre état civil et n'ont, de ce fait, aucune existence légale. Ils se trouvent donc interdits d'accès à l'école, tout autant qu'aux services sociaux de base.

Par ailleurs, près des deux cinquièmes des enfants âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs dans trois secteurs : le travail domestique, l'agriculture, les sites d'orpaillage et les mines, où ils incarnent même plus d'un tiers des travailleurs.

Cap sur le renforcement des capacités des acteurs de la protection de l'enfant

Organisation internationale dotée du statut consultatif aux Nations unies, le Bureau international des droits des enfants (IBCR) s'est mobilisé durant les 10 dernières années, pour le perfectionnement des systèmes de protection de l'enfant dans une cinquantaine de pays à travers le monde.

Fort de cette expérience, il est à l'origine d'un processus d'égale envergure au Faso, qui a pu voir le jour fin 2015, grâce à l'appui financier d'Affaires mondiales Canada.

Une cartographie de la protection de l'enfance dans notre pays a été réalisée de février à juillet 2016. Dans une approche participative, se sont tenus des ateliers, des groupes de discussion avec des enfants et jeunes en conflits avec la loi, victimes ou témoins de délits et crimes et la visite de huit écoles de formations professionnelles...

La collecte de données a été effectuée auprès d'un échantillon de 653 acteurs de la protection de l'enfant et 238 bambins, venant de 25 villes et villages différents.

La cérémonie de présentation officielle de cet état des lieux, s'est déroulée le 28 juillet à Ouagadougou, sous la présidence de Rosalie Yao, chargé de missions représentant Mme le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Danielle Valiquette, directrice du programme de recherche et développement en Afrique subsaharienne à l'IBCR et Martin Causin, chargé de missions du projet. Un vaste auditoire de personnes impliquées dans la défense des droits des mineurs, se trouvait réuni pour l'occasion.

Pour une meilleure coordination intersectorielle

En préambule, Rosalie Yao s'est félicitée des « progrès encourageants déjà enregistrés dans certains domaines tels que l'éducation, l'accès à l'eau potable, la santé... », mais elle a reconnu les chantiers immenses qui restent à braver.

La dignitaire gouvernementale a salué le partenariat conclu dans ce sens avec l'IBCR. Enfin, elle a évoqué la loi n°015-2014/AN, référence nationale en la matière, qui fait état de deux types d'enfants vulnérables : ceux en danger d'une part et ceux en conflits avec la loi d'autre part.

Danielle Valiquette a ensuite détaillé les grands objectifs du projet porté par l'IBCR. Concernant le niveau de protection de l'enfant au Burkina, elle a déclaré qu'en plus d'être un bon élève au regard de la ratification des textes internationaux et du cadre institutionnel et législatif interne, notre État dispose d' « un système structuré, encadré et étendu ».

Martin Causin, quant à lui, se basant sur les résultats de l'état des lieux, s'est attelé à comprendre où en sont les efforts et identifier les lacunes à combler. Il a souligné à ce propos, l'importance de reconnaitre et d'apporter une réponse adaptée aux divers profils psychologiques d'enfants.

En outre, l'intervenant a soulevé certaines limites du cadre légal en vigueur, notamment pour ce qui a trait à l'accès et à l'accompagnement judiciaire des enfants vulnérables, à la spécialisation du juge, à la garantie du droit de la participation au procès et à la protection des enfants témoins.

Les vacances scolaires au Burkina sont loin d'être de tout repos pour les écoliers. Sans doute d'ailleurs, aucune autre période de l'année n'est aussi propice pour le décrochage scolaire. Une fois happé par la besogne ou par la rue, le petit est difficile à reconduire sur les bancs, a fortiori si sa propre famille est dans le besoin.

Cependant nulle société humaine ne peut décemment se satisfaire, de voir se démultiplier le nombre d'enfants briseurs de cailloux, agriculteurs de coton, vagabonds s'adonnant à la mendicité ou au commerce ambulant...

Pour mettre fin à leur exploitation et à leur maltraitance, la sensibilisation en amont au cours des formations et une coordination intersectorielle efficace des policiers, des gendarmes, des travailleurs sociaux et du personnel de la justice, sont nécessaires.

Elles doivent être couplées à un engagement en première ligne de tous les instants, afin de restaurer « l'âge d'or » candide que devrait constituer l'enfance.

Aussi longtemps qu'un jeune élève ne jouira pas de véritables vacances, les gardiens de ses droits, sollicités sans relâche, seront privées, tout du moins moralement, de vacances !