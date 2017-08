Kenya: La mort d'un responsable électoral inquiète à l'approche du scrutin

Les autorités kenyanes devraient enquêter d'urgence sur l'enlèvement et le meurtre d'un haut… Plus »

« L'interprétation du public, et c'est celle d'un très grand nombre de personnes, est que Chris Msando a été tué pour des raisons touchant à son travail. Et maintenant, par exemple, si l'opposition perd les élections, cela devient plus facile pour elle de contester les résultats. »

« Chris était une personnalité primordiale pour assurer le renforcement et l'infaillibilité de système électronique de vote. Et ce système devait être testé lundi, quand nous avons appris qu'il a été tué », confie Abdullahi Halakhe, chercheur à Amnesty International.

Au Kenya, société civile, observateurs internationaux et analystes sont inquiets après l'assassinat d'un membre de la commission électorale ce week-end dans des circonstances mystérieuses. Tous ont appelé à la tenue d'une enquête. Selon eux, la mort du directeur du pôle technique de l'IEBC (Independent Electoral and Boundaries Commission) pourrait avoir des conséquences sur la préparation du pays en vue des élections.

