Afrique de l'Ouest: Fin de la visite d'Ursula von der Leyen au Sahel

Cette force devrait compter jusqu'à 5.000 hommes pour lutter contre le terrorisme. Tiénan Coulibaly, ministre malien de la défense et des anciens combattants, qui revient sur les besoins de cette force militaire estime que "quand on dit nous aider ça veut dire les équipements et la formation. Il y aura non seulement une contribution à travers l'Union européenne, ce qui est déjà annoncé, mais aussi au plan bilatéral. Il faudrait aussi attirer d'autres partenaires puisque le budget est très important : on parle de 400 millions d'euros sur lesquels pour l'instant le montant acquis est moins de 200 millions. Mais je suis tout à fait sûr qu'avec l'initiative franco-allemande ce chiffre va très vite augmenter."

Un accent particulier a été mis sur l'opérationnalisation prochaine de la force conjointe du G5 Sahel et l'appui que l'Allemagne compte y apporter dans le cadre de l'initiative Sahel qu'elle a prise avec la France. Selon Ursula Von der Leyen "cette initiative franco-allemande va grandir et nous voulons que d'autres pays européens rejoignent notre groupe de soutien au Sahel. C'est-à-dire que les pays membres de l'Union européenne soient vraiment forts dans leur soutien au G5 Sahel."

