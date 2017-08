Cameroun: La dernière ligne droite

Le projet de construction du deuxième pont sur le Wouri et de ses aménagements connexes fait partie de la première génération des grands projets structurants.

La mise en service hier du viaduc ferroviaire et de la voie ferrée aménagée sur l'itinéraire Deido-Bonaberi s'inscrit dans le cadre de la réalisation du projet de construction du second pont sur le fleuve Wouri à Douala, le poumon économique du Cameroun. La construction de ce deuxième ouvrage fait partie des projets de première génération du programme des « Grandes Réalisations » du chef de l'Etat Paul Biya. Au mois de juillet 2017, les travaux de construction du second pont sur le Wouri et ses accès ont atteint un taux d'avancement de 78%.

Le taux d'exécution des travaux de construction du viaduc routier est de 95%. Les taux d'exécution des travaux sur les accès côtés Bonaberi et Deido sont respectivement de 82% et 67%. La mise en service de l'ouvrage routier en 2x2 voies interviendra quant à elle le 31 octobre 2017, en attendant l'achèvement des travaux sur les accès du pont. Il faut souligner que malgré les travaux de réhabilitation entrepris pour sauver le premier pont sur le Wouri construit dans les années 60, le problème du trafic et de la pérennité à long terme de l'ouvrage demeure en suspens. Les études de trafic menées en 2015 ont annoncé une saturation totale de ce pont, vu l'explosion démographique de la ville de Douala, le développement des activités du port autonome ainsi que le développement socio-économique des régions du Sud-Ouest, du Nord-Ouest et de l'Ouest, qui ont provoqué un engorgement des deux rives du pont avec des embouteillages interminables, entraînant l'insécurité des usagers.

Face à toutes ces difficultés, l'Etat du Cameroun, à travers le programme des « Grandes Réalisations » défini par le chef de l'Etat, a décidé de la construction d'un deuxième pont sur le fleuve Wouri. Les objectifs économiques poursuivis sont légion : améliorer les conditions d'accès routier et ferroviaire au port autonome de Douala ; assurer la continuité de la chaîne de transport (ferroviaire et routier) en direction de l'intérieur du Cameroun et des pays de la sous-région, sur les corridors Est (vers Yaoundé) et Ouest (vers Bafoussam) ; faciliter l'acheminement des produits agricoles issus des localités environnantes et de la région du Sud-Ouest ; améliorer la fluidité du trafic et les conditions de sécurité routière entre les deux rives du Wouri ; désengorger et fluidifier le trafic à l'accès Ouest de la ville de Douala et par ricochet, sur la Route nationale n°3 ; décongestionner le port de Douala au bénéfice des économies du Cameroun et des pays voisins ; renforcer l'attractivité pour les investisseurs.

Au plan urbain, ce projet vise à favoriser un meilleur partage de l'espace entre les différents modes de transport ; contribuer à la croissance et améliorer la compétitivité, puis, augmenter la productivité avec le transport routier et ferroviaire urbain ; améliorer la compétitivité de la zone industrielle de Bonaberi ; diminuer le temps et les coûts de déplacement dans un contexte de forte croissance démographique ; améliorer la sécurité, etc.