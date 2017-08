Cameroun: Excès de vitesse, surcharge - La gendarmerie nationale en croisade

À Boumnyebel, le chef de poste Ela Panka a relevé que le problème majeur auquel ils sont confrontés est celui de la surcharge. « Nous avons eu ces derniers jours, des bus de 54 places qui transportaient près de 79 personnes ou plus. Dans ces cars, certains passagers sont assis dans les couloirs. Nous avons interpellé plusieurs bus à ce sujet, et fait descendre certains passagers pour les prochains bus », a développé le responsable.

Dans ledit poste, le haut gradé s'est précisément intéressé aux infractions récurrentes. Selon Mpazambe Ampieloum, chef de ce poste, « le défaut de ceinture de sécurité, l'excès de vitesse et la surcharge sont les problèmes auxquels nous faisons face. Pour y palier, nous distribuons des tracts de sensibilisation. Nous nous assurons qu'ils prennent au moins quelques minutes pour les lire. Ceux qui sont pris pour des fautes payent des amendes. Ceux qui ne peuvent pas payer sont entendus sous procès verbal et leurs dossiers sont envoyés au parquet », a-t-il expliqué.

Samedi dernier, le général de brigade Housseini Djibo, nommé le 29 juin dernier, était en croisade contre les accidents de la route sur le tronçon Yaoundé-Boumnyebel. Ce dernier est allé mobiliser et encourager les troupes chargées de la sensibilisation des usagers de la route. Premier arrêt, le poste de Makoda, non loin de Manyai, à environ 60 km de Yaoundé.

