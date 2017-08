Burkina Faso: CES - Un forum contre l'insécurité au pays

M. Napon reste convaincu que ces trois jours de réflexion aboutiront à des suggestions et à des recommandations pertinentes, à la hauteur des attentes du président du Faso et du gouvernement en ce qui concerne la maîtrise de ce phénomène.

Aussi, invite-t-il la population à prendre conscience de la nécessité de participer à la sécurisation du pays et à mobiliser les moyens nécessaires pour relever les défis qui constituent un handicap pour le développement économique et social.

« Pour mieux contrer le phénomène sous toutes ses formes, un accent particulier devra être mis sur la sensibilisation des populations afin de susciter davantage leur implication aux côtés des forces de défense et de sécurité », a-t-il recommandé. Selon lui, « l'insécurité est un problème de société et c'est au sein de la population que des solutions pourraient être recherchées ».

Il se tient, du lundi 31 juillet 2017 au mercredi 2 août à Bobo-Dioulasso. Au cours de ce forum, les participants doivent se pencher sur les manifestations et les causes de l'insécurité, afin de proposer des stratégies innovantes de mobilisation sociale, pour relever les défis sécuritaires au Burkina Faso.

Fort de ce constat, le Conseil économique et social (CES) entend apporter sa contribution pour relever les défis sécuritaires et ce, à travers un forum dont le thème est : « Quelle mobilisation des populations pour relever les défis sécuritaires au Burkina Faso ? ».

