Congo-Kinshasa: L'énigmatique Kabila

La fronde anti - Joseph-Kabila ne faiblit pas en République démocratique du Congo (RDC). Depuis que le chef de l'Etat, dont le dernier mandat constitutionnel est arrivé à terme le 20 décembre 2016, maintient le flou sur sa volonté de quitter le pouvoir.

Il s'est attiré les foudres de l'opposition et des défenseurs acharnés de la démocratie. Bien vrai que l'accord de la St Sylvestre, obtenu sous l'égide de l'Eglise catholique, prévoit l'organisation d'élections d'ici la fin de l'année 2017, et partant, le départ de Kabila ; mais rien n'est encore clair dans les esprits.

Pas du tout ! Et c'est pour cette raison que la rue gronde en terre congolaise, tel un tonnerre. Le lundi 31 juillet 2017, le mouvement citoyen de lutte pour le changement « Lucha » a organisé une marche pacifique sur l'ensemble du territoire congolais pour, une fois de plus, « dire non à la présidence à vie de M. Kabila et exiger les élections avant la fin de cette année ».

Cette manifestation a vite dégénéré en affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, avec à la clé, une centaine d'arrestations. Des journalistes ont même été pris à partie.

La preuve qu'au royaume de Kabila, la répression est le maître-mot. La marche a eu le soutien de plusieurs personnalités de l'opposition, qui n'ont de cesse d'appeler à l'alternance, de jour comme de nuit.

Parmi celle-ci, figure la bête noire du régime, Moïse Katumbi, dont l'espoir de voir la RDC débarrassée d'un dictateur est bien nourri. Si les opposants au président congolais (15 ans au pouvoir) donnent de la voix, c'est que l'avenir est incertain. Très incertain.

La vérité est que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a déclaré, il y a trois semaines, qu'il n'était « pas possible » d'organiser les élections devant conduire à la succession de Kabila, avant la fin de l'année.

L'institution, dirigée par Corneille Nangaa, a évoqué quelques contraintes techniques et surtout la situation sécuritaire très précaire dans le Kasaï. Cette grande province est en proie à des violences, alimentées par des milices, au point de devenir un cimetière à ciel ouvert.

Des dizaines de charniers ont été découverts depuis le début de l'année, à la stupéfaction de la communauté internationale, plus que jamais préoccupée par la situation en RDC. Il faut plutôt espérer la tenue d'élections en 2018, ce qui sous-tend un prolongement du mandat de Kabila, pour quelques temps encore.

Si certains trouvent que la CENI a été, on ne peut objectif et sincère sur les conditions d'organisations des prochaines consultations électorales, d'autres, plus réservés, crient au scandale.

Pour eux, la structure joue le jeu trouble du président Kabila, qui manœuvrerait en sous-main pour ne jamais quitter le pouvoir, même au prix d'un bain de sang, et ne serait pas aussi impartial qu'on le croirait.

Ont-ils tort ? « Ils auraient tout faux », si l'environnement ne laissait pas place à de telles insinuations.

Il est évident qu'aucun parfum de sincérité ne se dégage du sieur Kabila. L'homme fort de Kinshasa aurait voulu montrer patte blanche à la nation congolaise, qu'il se serait prononcé clairement sur le débat entourant sa succession.

Certains de ses proches (leur sincérité reste à prouver) ont beau crié sur tous les toits, que le chef de l'Etat respectera la Constitution et s'en ira, nombre de Congolais n'en ont cure.

Il faut alors craindre pour le sort de Kabila qui, à bien des égards, n'est pas indispensable à la tête du pays. D'autres fils de la RDC, tout aussi soucieux de son développement, pourraient bien prendre la relève et conduire le navire à bon port.

Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Kabila semble avoir pris le pays en otage, avec la situation politique qui se présente actuellement.

A ce que l'on dit, il serait même à la base des atrocités qui secouent le Kasaï, comme pour maintenir la RDC dans le désordre, sans qu'il y ait des élections, pour profiter garder le gouvernail.

Supputation ou pas, le président congolais n'est pas en train d'écrire les plus belles pages de l'histoire de sa patrie. Et il est fort à craindre qu'il ne finisse comme d'autres dirigeants, qui ont quitté le pouvoir et ses privilèges sur la pointe des pieds.