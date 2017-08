Rwanda: Présidentielle - Des candidats "harcelés"

Une autre fois, les autorités locales ont saboté un de nos meetings en envoyant plus de 300 élèves en tenue du FPR qui nous criaient dessus et nous huaient. Ils criaient NON à tout ce que nous disions."

Frank Habineza, candidat du parti vert démocratique du Rwanda, explique pourtant comment lui et ses partisans ont dû affronter des tracasseries administratives et même l'envahissement de leurs meetings "autre exemple, c'est Kirehe où nous avons dû changer de lieu de façon imprévue.

Ainsi, Diane Rwigara, écartée de la course à la présidence, a été accusée d'avoir présenté des signatures de personnes décédées. Une accusation démentie par l'intéressée. Le président Paul Kagamé a pour sa part qualifé d'"ignobles" et "inacceptables" les harcèlements subis par ses opposants.

La mention "élections libres et transparentes" est inscrite sur tous les documents de la Commission nationale électorale au Rwanda. Pourtant, de nombreux rwandais n'y voient pas plus qu'une simple déclaration de bonne intention.

