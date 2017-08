Afrique Centrale: Un rapport de l'ONU pointe le trafic d'armes entre la RDC et la RCA

Trois jours après le deuxième et dernier tour des élections législatives, les Congolais… Plus »

L'UPC d'Ali Darass, qui contrôle une partie du Sud-Est centrafricain aurait reçu pas moins de 18 000 cartouches en janvier dernier en provenance de Yakoma en RDC. En avril, ce sont plus de 11 000 cartouches qui ont été trouvées dans des commerces de Bangassou. Toutes ces munitions proviennent de la Manufacture d'armes et de cartouches du Congo (MACC), située à Pointe-Noire, au Congo voisin.

Dans leur dernier rapport, le groupe d'experts de l'ONU dresse un état des lieux très documenté et inquiétant de la situation en Centrafrique. En dehors de Bangui, le pays continue clairement de vivre sous la coupe des groupes armés et le nombre de déplacés gonfle dangereusement. Autre point important, le trafic permanent d'armes entre la RDC et la Centrafrique.

