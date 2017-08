Afrique de l'Ouest: Les frontières terrestres entre le Ghana et le Togo désormais ouvertes 24h/24

Les organisateurs d'Agritech, le plus important Salon de l'agriculture israélien, ont confirmé mercredi… Plus »

Selon le ministre togolais des Affaires étrangères, la situation sécuritaire s'est améliorée entre les deux Etats. Robert Doussey souligne la volonté du président togolais Faure Gnassingbé - devenu pour un an le président de la conférence des chefs d'Etat de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest - d'intensifier la promotion de la libre circulation des personnes et des biens, comme le stipule les recommandations sous-régionales.

L'ouverture des frontières terrestres entre le Ghana et le Togo fait suite à la dernière visite du président ghanéen, Nana Akufo-Addo début mai au Togo, et des travaux de la commission mixte de coopération des deux pays récemment à Accra.

Pour favoriser la meilleure circulation des personnes et des biens, le Ghana et le Togo ont convenu d'ouvrir leurs frontières terrestres 24h/24. La décision est entrée en vigueur ce mardi 1er août.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.