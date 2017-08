Burkina Faso: Orpaillage dans le Sud-Ouest - Ruée vers Loto, la RN27 en danger

Loto, village distant de trois kilomètres de Diébougou, situé sur la RN27, route menant à Bobo-Dioulasso, est le nouveau point de convergence des orpailleurs du Sud-Ouest et d'autres contrées du pays. En seulement 25 jours, des milliers de personnes se sont installées sur le site, faisant courir des risques de destruction de cette route nationale.

Il est 11h47, le samedi 29 juillet 2017 à Diébougou. François Yaméogo, un trentenaire, natif de Koudougou et ses trois compagnons s'apprêtent à embarquer dans un mini car stationné au bord du bitume, avec comme seuls bagages, du matériel utilisé dans les sites d'orpaillage (barriques, bassines, pioches... ).

La destination escomptée est Loto, un village situé à trois kilomètres de Diébougou sur la route nationale n°27 menant à Bobo-Dioulasso.

« Nous travaillions auparavant dans un site d'orpaillage à Perkoa dans la région du Centre-Ouest où le métal jaune a considérablement diminué. Quand nous avons appris hier qu'il y a l'or à Loto, nous avons démarré et nous voilà », relate François Yaméogo.

En effet, l'or a été découvert sur le site il y a 25 jours selon des habitants de la ville. Depuis lors, on assiste à des arrivées massives d'orpailleurs de tous les horizons du pays. Sur tous les axes menant à Diébougou, des camions, des dinas, des taxis-motos transportent hommes, femmes et enfants, des machines, barriques et des matériels de creusage.

D'énormes quantités de bois d'eucalyptus, de seccos, de rouleaux de plastiques servant à réaliser des habitats de fortune, des marchandises de toutes sortes et surtout des bidons de 20 litres d'eau sont convoyés massivement sur le site.

Des orpailleurs reconnaissables par leurs vêtements crasseux convergent à vive allure vers le site sur des motos de grandes marques. Quid des risques sanitaires et du décret interdisant l'orpaillage pendant la saison pluvieuse ?

A ces questions, M. Yaméogo rétorque en souriant qu'il doit chercher l'argent, peu importe le prix à payer. « Si tu n'as pas les moyens, c'est très grave. Nous voulons des motos originales, des voitures, donc nous sommes obligés de composer avec les risques », développe-t-il.

Sur les lieux, des tentes s'étalent à perte de vue sur au moins un kilomètre à la lisière du goudron tandis que d'autres sont en construction.

Certaines abritent des orpailleurs qui creusent à l'abri des regards alors que d'autres sont des commerces ou des sanctuaires de prostituées. La voie est occupée par les « nouveaux maîtres » des lieux qui y défilent allègrement, créant ainsi des embouteillages. Le poste de péage est mis hors d'usage.

Flambée des prix des produits

Les véhicules en partance ou de retour de Bobo-Dioulasso sont obligés de négocier le passage dans le vacarme des musiques jouées dans des maquis improvisés. Dépassé par la situation, le maire de Diébougou, Alphonse Somda, indique au téléphone que les gens sont arrivés sur le site comme un « essaim d'abeilles ».

« Pendant que la mairie prenait des dispositions pour fermer un site d'or de la commune à savoir Imania, en trois jours, des orpailleurs ont débarqué massivement et occupé Loto », explique-t-il. Selon lui, leur présence a créé plusieurs manques dans sa ville notamment celui de l'eau. En outre, les prix des produits des denrées ont flambé du jour au lendemain à cause de la forte demande.

Des propos corroborés par Fanta Konaté, une cinquantenaire dont la famille se trouve à quelques centaines de mètres du site.

« Tout est devenu cher. Le bois qu'on achetait à 350 F CFA coûte maintenant 1000 F CFA. Je me suis rendue au marché ce matin et je n'ai pas eu de condiments car des gens ont tout payé pour amener sur le site.

Aussi, il faut passer des heures au niveau des robinets publics pour avoir l'eau. En effet, des enfants y remplissent des centaines de bidons de 20 litres pour aller les vendre à 2000 F CFA l'unité sur le site.

Nous souffrons trop », se plaint-elle. Outre ces problèmes, c'est la vitesse avec laquelle les « hôtes encombrants » circulent qui offusque Amadou Sanogo, un mécanicien officiant au bord du goudron.

« Nous avons peur qu'ils ne cognent nos enfants. Nous avons donc érigé des ralentisseurs sur le goudron. Malheureusement, cela n'a pas résolu le problème car ils continuent de rouler à tombeau ouvert », s'indigne-t-il.

Augmentation des accidents de la route

Dans le même ordre d'idées, l'édile Somda certifie qu'il a été témoin de cinq accidents dans la journée du dimanche 30 juillet. « Les centres de santé sont actuellement saturés car les orpailleurs viennent consulter régulièrement.

De plus, il y a beaucoup d'élèves qui sont sur le site. C'est sûr qu'à la rentrée scolaire, il sera difficile de les faire reprendre le chemin des classes », déplore-t-il. Albert Da, un habitant de Diébougou signale pour sa part, qu'un de ses voisins est inconsolable.

Pour cause, « ses deux filles ont quitté leur mari pour aller se prostituer sur le site ». Au regard de tous ces désagréments dus à la création du site d'orpaillage, Alphonse Somda n'a qu'un seul souhait, déguerpir les orpailleurs pour préserver sa ville. « Malheureusement, la mairie à qui incombe la gestion des sites d'orpaillage n'a pas les moyens.

Quand nous faisons appel aux forces de l'ordre, elles nous facturent leurs prestations. D'ailleurs, j'ai toujours sur ma table, une facture de l'année dernière que je n'ai pas pu honorer », regrette-t-il. Au regard du nombre des orpailleurs, l'édile estime qu'il faut beaucoup de moyens pour les faire quitter le site.

« Le poste de péage qui relève du domaine de l'Etat est pris en otage, le goudron est menacé de destruction car ils peuvent creuser des trous jusqu'en-dessous. Nous espérons donc que le gouvernement prendra ses responsabilités. En attendant, nous travaillons avec les populations pour juguler le fléau », indique-t-il, impuissant.

D'énormes moyens nécessaires pour le déguerpissement

Même son de trompette chez le gouverneur du Sud-Ouest, le colonel Tagsséba Nitiéma. Selon lui, il faut beaucoup de moyens pour déguerpir les orpailleurs sur un site car il s'agit de milliers de personnes.

« Quand on découvre l'or dans un endroit, les gens affluent en un temps record. C'est comme s'il y a un aéroport là-bas et qu'ils ont tous atterri la nuit. Dans le site de Bantara non loin de Gaoua, nous avons dénombré 30 000 personnes de six nationalités.

Avec ce vent de terrorisme qui souffle, ça fait peur », s'inquiète-t-il. De ce fait, il soutient qu'il faut des ressources qui dépassent celles de la région pour mobiliser des centaines de forces de l'ordre et les maintenir sur le terrain pendant deux à quatre mois.

« Faute de quoi, si les FDS chassent les orpailleurs et s'en vont, elles n'auront pas fait une vingtaine de kilomètres que les chercheurs d'or auront réintégré le site », justifie-t-il. Toutefois, il rassure que les autorités sont déjà alertées.

« Ça sera notre plat de résistance dans les jours qui viennent » assure-t-il. En attendant, il reconnaît que l'orpaillage se mène dans sa région en cette saison pluvieuse malgré le décret de 2010 l'interdisant.

« Les orpailleurs se préoccupent peu des difficultés, des lois et règlements, de la protection de leur vie et de l'avenir. Seul l'or importe et c'est dommage », se désole-t-il. A ses dires, du fait de l'orpaillage, la nature du Sud-Ouest est dévastée, les forêts classées sont détruites, celles sacrées sont violées.

« Les surfaces cultivables sont envahies. Il y a surtout l'utilisation du mercure et du cyanure qui polluent l'environnement. Il n'y a pas longtemps, des animaux sont morts à Kampti et Dano de ce fait », regrette-t-il.

Par ailleurs, il atteste que des orpailleurs laissent derrière eux, des puits à ciel ouvert qui « avalent des animaux ». Sa région « court à sa perte avec tous ces maux ». Aussi, il espère que des solutions seront trouvées dans de brefs délais pour enrayer l'orpaillage.