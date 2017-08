Burkina Faso: Société civile - L'ARCN rêve de redonner un souffle nouveau

Notre système éducatif sera rénové dans le but de mettre fin à cette série de formations de chômeurs qui est en place depuis plus de 30 ans. L'appel de Gaoua n'ayant pas été appliqué».

En lançant cette structure, selon lui, il sonne le regroupement de tous les patriotes hommes et femmes déterminés à faire du Burkina Faso un grand chantier de développement par tous et pour tous.

C'est ce qui ressort de la déclaration du président de l'ARCN, Moussbila Sankara. Pour lui, l'espoir engendré par l'insurrection et la gestion patriotique de la Transition a laissé la place à «une gestion interrogatrice d'un lendemain incertain marqué par des grèves et des sit-in»; «expression réelle du malaise dans la gouvernance du pays», lance-t-il.

L'ARCN est un regroupement de citoyens déterminés à redonner «un souffle nouveau à notre pays à travers la recherche d'hommes et de femmes à même de servir d'exemples pour les générations montantes et à venir».

