Congo-Kinshasa: Une délégation de l'ONU en RDC pour décider de l'avenir de la MONUSCO

Menée par le Mauritanien El Ghassim Wane, sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, une délégation de l'ONU composée d'une vingtaine de personnes - des civils et des militaires - va multiplier les rencontres jusqu'au 7 août pour redéfinir les contours de la Monusco, qui a vu son budget réduit de 8%. Une revue stratégique aux allures de véritable mission marathon.

Cette mission est d'abord diplomatique. Il s'agit d'écouter le « partenaire congolais » et de faire passer des messages. A savoir : point de salut sans une bonne mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre et la tenue des élections. El Ghassim Wane l'a d'ailleurs dit mardi à la presse à l'issue d'une rencontre avec les autorités congolaises.

L'application de l'accord de la Saint-Sylvestre reste aussi l'une des conditions posées par le Conseil de sécurité avant d'envisager une stratégie de sortie pour la Monusco. Une perspective qui semble s'éloigner au vu de la crise politique et économique.

Mais la délégation actuellement en RDC est surtout une mission technique. Selon la résolution de l'ONU renouvelant le mandat de la Monusco, elle doit vérifier si « toutes les tâches prescrites, les priorités et les ressources sont toujours pertinentes ». Pour cela, la délégation rencontre tout type d'interlocuteurs, onusiens, congolais, civils ou militaires. Une mission marathon.

Et cela va se terminer par des coupes sèches. Inévitables, selon plusieurs hauts responsables onusiens, dans un contexte de réduction de budget. Déterminer où couper et comment reste l'enjeu, quand la fermeture de cinq bases à l'est fait déjà grincer des dents et que trois nouveaux fronts, dont le Kasaï, se sont ouverts ces 12 derniers mois.

Mais la Monusco fait déjà face à cette réalité : il y a moins de casques bleus, qui doivent se rendre plus mobiles et surtout se montrer plus efficaces. Le secrétaire général est censé remettre au Conseil de sécurité ses recommandations d'ici au 30 septembre.