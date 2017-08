Burkina Faso: RCB - Démission imminente du président Tapsoba ?

A cela s'ajoutent les nombreux errements constatés dans le recrutement des entraîneurs. Issa Kolon Coulibaly du Mali et Sylla Mamadou de la Côte d'Ivoire ont été purement et simplement remerciés en cours de saison parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions édictées par la FBF.

La crise qui couve au Racing club de Bobo-Dioulasso (RCB) depuis un certain temps a pris une autre dimension avec la fin du championnat national de football. Depuis le début de la semaine, des voix continuent de s'élever à Diarradougou pour réclamer la démission pure et simple du président Adama Tapsoba. Il est reproché à ce dernier sa mauvaise gestion et son manque d'ambition.

