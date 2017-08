Congo-Brazzaville: Handball - La course au titre national débute ce 2 août

Trois jours après le deuxième et dernier tour des élections législatives, les Congolais… Plus »

La 48ème édition permettra de déterminer les clubs congolais qui représenteront le pays dans des compétitions continentales de club. En dehors bien sûr du titre national que chacune des équipes engagées tentera d'ajouter au palmarès. Pour la première journée de la compétition, les équipes féminines seules entreront en jeu. Le premier match opposera DGSP à Cheminots avant que Banco ne se mesure à Abo sport. Cara (vice-championne nationale, dames) et Inter club livreront la troisième rencontre du jour juste avant la cérémonie officielle d'ouverture prévue, le 2 août même, en début d'après-midi. Le dernier match mettra aux prises Asel et Patronage.

