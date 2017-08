Congo-Brazzaville: Éducation - Le lycée de Mpaka bientôt clôturé

Le lycée de Mpaka va bientôt avoir un mur de clôture, l'ensemble des bases de ce mur est en train d'être finalisé et les travaux de fabrication de briques vont également bon train.

Situé dans le sixième arrondissement Ngoyo, le lycée de Mpaka est compté parmi les plus grands lycées de la ville de Pointe-Noire. Malheureusement, cette école est confrontée à beaucoup de difficultés depuis plusieurs années, parmi celles-ci figurent l'insuffisance de salles de classe, le manque de mur de clôture et l'effectif pléthorique des élèves. Conscient de cette situation, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation avait donc pensé de trouver les remèdes aux maux qui désolaient cette école en amorçant un programme de rénovation dudit lycée.

En effet, L'année dernière, le lycée de Mpaka avait donc pu bénéficier à travers un précédant chantier de la construction de trois nouveaux bâtiments supplémentaires débaptisés Anatole-Collinet-Makosso afin d'alléger le pléthore d'élèves dont elle était victime. Ce projet, jugé salvateur par les élèves, les enseignants et les parents est en train de se poursuivre cette année avec la construction d'un mur de clôture. L'ensemble des bases de ce mur est en train d'être finalisé et les travaux de fabrication de briques vont également bon train. En réalisant ces travaux, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation a pensé améliorer les conditions de travail des enseignants et la scolarité des apprenants, une manière aussi de lutter contre les abandons scolaires.

Ainsi, la construction de ce mur de clôture va non seulement permettre aux enseignants de ce lycée de mieux contrôler le flux des élèves et d'éviter les sorties intempestives pendant les récréations mais également d'isoler cette école de la route goudronnée et surtout de lui donner sa véritable allure digne d'une institution scolaire. Interrogés sur ce projet, de nombreux parents d'élèves n'ont pas hésité de remercier le gouvernement qui ne cesse de rendre à l'école congolaise ses lettres de noblesse. « Je suis très content aujourd'hui de voir cette école se métamorphoser, car elle a été depuis plusieurs années dans une situation de désolation, manque de salles de classe, manque de mur de clôture et j'en passe. Aujourd'hui, elle fait peau neuve et cela ne peut que nous réjouir », a dit un parent d'élève.