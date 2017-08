Congo-Brazzaville: Finances publiques - Concertation pour diversifier les sources de financement de l'Etat

Trois jours après le deuxième et dernier tour des élections législatives, les Congolais… Plus »

Fridelin MboulouKoué juge que c'est une opportunité pour le Congo, dans la mesure où ce marché permet, entre autres, « d'emprunter à moindre coût, après mise aux enchères des soumissions, d'emprunter en monnaie locale en limitant le risque de change, de mobiliser et de recycler l'épargne domestique dans des projets et programmes d'intérêts pour les populations, de diversifier les instruments de placements au profit particulièrement de la zone de Cemac ».

« C'est une nouvelle expérience pour le pays. Et ces concertations sont également l'occasion d'améliorer ce qui n'a pas marché », console Gatien Ondaye, Chef de service Crédit, marché des capitaux et contrôle des banques à la direction nationale de la BEAC.

Or, a fait savoir Michel Dzombala, « les chiffres en fin mai 2017, montrent un accroissement des montants levés par l'ensemble des Trésors publics à 975,19 milliards FCFA contre 749,33 milliards une année plus tôt ».

Depuis son entrée sur le marché régional des titres publics émis par adjudication au mois de février 2017, le Trésor public du Congo, qui compte 13 SVT, a en effet déjà procédé à quatre émissions, mais jugées faibles. Si la première émission du 22 février 2017, d'un montant de 8 milliards, a connu des résultats encourageants, avec la participation de 6 SVT et 82,1% de soumission du montant mis en adjudication. Seuls trois SVT ont participé en mars et seulement un en juin.

Pour ce faire, les SVT que sont les banques et autres institutions financières devront se munir de nouvelles armes pour mener à bien leur mission. Ils conseillent et assistent le Trésor sur sa politique d'émission et de gestion de la dette, et plus généralement sur toute question intéressant le bon fonctionnement des marchés.

« Conformément aux prévisions, le recours à ce marché devrait, par comparaison aux financements extérieurs y compris l'aide, permettre au Trésor de couvrir le gap entre les recettes collectées, essentiellement sous forme d'impôts, taxes et dépenses », a expliqué à l'ouverture des travaux, Fridelin MboulouKoué, représentant du ministre des Finances, du budget et du portefeuille public.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.