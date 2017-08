Congo-Brazzaville: Second tour des législatives - Les observateurs de l'UA déplorent les violences

Trois jours après le deuxième et dernier tour des élections législatives, les Congolais… Plus »

A l'administration électorale, les observateurs de l'UA ont proposé de poursuivre le renforcement des capacités du personnel électoral sur toutes les étapes du vote ; de prendre les dispositions nécessaires pour le déploiement à temps du matériel électoral dans les démembrements et centres de vote ; de prendre les mesures pour faciliter l'identification du personnel électoral dans les bureaux de vote ; de veiller à l'usage systématique des scellés dans les bureaux de vote ; d'intensifier les actions d'éducation civique et électorale surtout en milieu rural ; d'améliorer les conditions de vote des forces de défense et de sécurité et communiquer suffisamment autour de ses modalités, ainsi que de renforcer la participation des femmes à tous les niveaux du processus électoral notamment en qualité de membres des bureaux de vote.

Ces superviseurs du vote ont indiqué par ailleurs que ces violences ont entrainé l'intervention des forces de l'ordre et l'interruption momentanée du vote. Elles ont impliqué, ont-ils indiqué, dans les deux premiers cas, les délégués des candidats et concernaient, dans le dernier cas, le vote des forces de défense.

