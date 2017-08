Burkina Faso: Mousbila Sankara - Le vieux révolutionnaire et la «société nouvelle»

L'association va reprendre les trois luttes et entreprendre des actions pour le reboisement des clairières, la reconstitution du patrimoine national dilapidé par les hommes politiques et les hommes d'affaires ainsi que la redynamisation de l'armée.

A terme, Mousbila et ses camarades veulent construire une société nouvelle, respectueuse des valeurs éthiques, morales et environnementales, à l'image de celle dont rêvait Thomas Sankara.

« Zida est celui qui a sauvé le Burkina les 30 et 31 octobre 2014 » en prenant le pouvoir et empêchant le pays de sombrer dans le chaos. « C'est être honnête que de le reconnaître », a expliqué le principal conférencier du jour. Et de qualifier les dossiers sortis contre l'ancien Premier ministre de « détails ».

