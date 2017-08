Burkina Faso: Maintien en D1 - Les Unionistes de la Comoé accueillis triomphalement

Du directeur régional des sports, au président de la ligue de football des Cascades, Mamadou Dramé, en passant par les supporteurs, tous ont fait le déplacement et le soulagement se lisait sur tous les visages. Les joueurs, malgré la fatigue liée à la traversée, affichaient le même soulagement à cause de leur maintien en D1 obtenu à la dernière minute.

Poignets de mains chaleureux, congratulations, commentaires sur le « calvaire » vécu peu avant le but libérateur, ont été les temps forts de cet accueil entre certains dirigeants et supporteurs peu avant que le minicar estampé « PEFAN » (du nom de la société du président du club) ne se stabilise au bas côté de la RN7.

