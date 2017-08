Congo-Kinshasa: Ça va bouger - ESU - Steve Mbikayi prône le dialogue permanent !

C'est à Mbuji-Mayi, au Kasaï Oriental, sur les terres bénies de ses ancêtres, loin de Kinshasa, la capitale, que Steve Mbikayi Mabuluki, Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire a, cette fois-ci, décidé de clôturer l'année académique 2016-2017.

Lundi 31 juillet dernier était une journée spéciale à l'Université de Mbuji-Mayi, lieu choisi, à cet effet, pour conjuguer au passé cette année académique, avec ses multiples péripéties et réalités.L'hôte de marque, Steve Mbikayi, a, à cette occasion, tenu un discours à la hauteur des ambitions du pays et taillé sur la mesure des responsabilités du Gouvernement de la République qui, sous l'impulsion du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, fait de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, un des secteurs clés pour la formation de la jeunesse, fer de lance de tout développement durable.

Dialogue permanent

Au menu de son allocution, ponctuée d'une salve d'applaudissements, pour la pertinence de ses propositions en termes d'innovations annoncées, pour la prochaine année académique, Steve Mbikayi a été clair, quant à la détermination de son Ministère, à ouvrir une nouvelle page de l'histoire, avec une nouvelle feuille de route dont les axes prioritaires sont, ici, dans son discours que La Prospérité publie, in extenso. D'ores et déjà, il y a lieu de noter qu'à son avis, "l'Autorité de Tutelle, l'Administration Centrale, les Conseils d'Administration, les Services Spécialisés de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, les Autorités académiques, les Enseignants, les Chercheurs ainsi que la Jeunesse qui est en train d'être formée pour assumer demain les charges de l'Etat, tous nous devons, de concert, en ces temps difficiles, réfléchir pour proposer des mécanismes pour mettre fin à la crise économique en proposant l'alternative à la dépendance de l'économie de notre pays au comportement des matières premières sur le marché international.

Car, la plus grande richesse que nous avons n'est ni le diamant, ni le cuivre, ni le coltan, ni toute autre matière première. Notre plus grande richesse, c'est la matière grise. Matière grise produite par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Cette matière n'attend qu'à être utilisée rationnellement pour le bonheur de notre Peuple". Plus loin, dans son discours, il a insisté sur l'importance du dialogue permanent pour pouvoir recueillir les contributions de toutes les parties prenantes à cet effet.

Actions de terrain

«A ce propos, après avoir conféré avec les Responsables de l'Administration Centrale, les Chefs des Etablissements, les Coordonnateurs des Etudiants et les différents Conseils d'Administration du Secteur en janvier et février 2017, cet élan de dialogue permanent m'a conduit à entreprendre des visites de travail dans différents Etablissements publics et privés du Pays. Ainsi, j'ai sillonné, de janvier à juillet 2017, tour à tour les Etablissements des provinces, ci-après : la Ville-Province de Kinshasa en février ; la Province du Maniema en avril ; la Province de la Tshopo en mai ; les Provinces du Haut-Katanga et du Lualaba au début de ce mois de juillet ; et, aujourd'hui, la Province du Kasaï Oriental. Cette descente sur le terrain m'a permis de palper du doigt les problèmes et les difficultés auxquels sont butés les Etablissements de l'Enseignement Supérieur et Universitaire.

Au travers des échanges avec les composantes évoluant dans les Etablissements visités, il est clairement ressorti que les Etablissements de notre Secteur connaissent les mêmes problèmes qui se déclinent sous différents aspects : académique, scientifique, administratif et financier.

Au plan Académique

Du point de vue académique, nos actions doivent s'inscrire dans le sens de la compétitivité des universités sur le plan international qui passe par : la modernisation et l'accroissement des infrastructures académiques ; l'augmentation de la capacité d'accueil dans les classes de recrutement ; la promotion d'une relève académique quantitative et qualitative ; l'application effective du Calendrier académique ; la rationalisation dans la production et la distribution des supports didactiques (syllabus) ; l'accès à une documentation moderne et abondante qui mettra bientôt fin à la vente des syllabus ; la normalisation de l'exercice des mandats des représentants des étudiants et l'amélioration des relations entre autorités académiques et étudiants.

Du point de vue de la recherche scientifique, nos efforts doivent être focalisés entre autres sur : la dotation en équipements et matériels de laboratoire ; la généralisation de l'accès aux bibliothèques numériques ; l'accroissement de l'accès à l'Internet ; la redynamisation de la recherche et de la publication des résultats ; la facilitation de la participation des enseignants-chercheurs aux rencontres scientifiques internationales. Pour ce qui est de l'aspect administratif et financier, la situation actuelle nécessite une synergie active et efficiente afin de parvenir à : l'assurance d'une gestion efficace des promotions du Personnel de l'Enseignement Supérieur et Universitaire ; la régularité de la dotation des frais de fonctionnement en faveur des Etablissements ; la régularisation rapide de la mécanisation du Personnel ; l'harmonisation des rapports entre Comités de gestion et Délégations syndicales ; le strict respect de la procédure disciplinaire en matière de sanctions ; la gestion de la rente de survie pour les veuves et orphelins des membres du personnel de l'Enseignement Supérieur et Universitaire ; les problèmes liés à la bancarisation de la paie des agents ; le problème du transport des étudiants, de certaines catégories d'enseignants et d'agents administratifs, techniques et ouvriers.

A cela il faut ajouter tout notre engagement et notre détermination a mettre fin aux dysfonctionnements de divers ordres qui génèrent antivaleurs et autres maux décriés aussi bien par la majorité des membres de notre Communauté universitaire que ceux des autres couches sociales de la population ».

Pas de bras croisés !

«Il nous revient pour cela de ne pas baisser les bras !

Chers membres de la Communauté Universitaire de la RDC, nous avons un défi à relever : celui de démontrer que le travail que nous faisons est ce qu'il y a de plus louable, de plus élogieux et de plus honorable, à savoir : la formation intégrale de l'homme ! C'est pour cela que j'invite chacun dans sa sphère de responsabilité à s'y investir pour que nous soyons à la hauteur des attentes de la Population Congolaise. Relevons les défis qui se présentent à nous. Ne nous limitons pas à présenter une vision, mais engageons-nous dans l'action réformatrice de l'Enseignement Supérieur et Universitaire de notre beau Pays. C'est la condition sine qua non de toute réussite si nous voulons réellement marquer en lettres d'or notre passage aux différentes fonctions que nous exerçons», soutient, mordicus, Steve Mbikayi.