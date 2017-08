Congo-Kinshasa: ZAÏKO - Nyoka Longo résiste grâce aux productions scéniques !

Il ne se passe jamais tout un mois sans que le groupe soit sollicité pour une production scénique en dehors de Kinshasa. Ce qui contribue à l'avancement et la survie de Zaïko et son personnel se retrouve tant bien que mal. Qu'à cela ne tienne, Nyoka Longo doit savoir qu'on ne découvre pas le talent d'un musicien pendant le concert mais dans un album. Avec le rajeunissement que connaît l'orchestre, il est souhaitable qu'il fignole une nouvelle discographie dans laquelle les nouvelles recrues vont exprimer leur talent. Ce sera une aubaine pour qu'ils soient également découverts par le public de Zaïko.

Depuis qu'il avait regagné le pays en 2006, Zaïko n'a pas toujours sorti un album proprement dit sur le marché. Conséquence, les mélomanes sont fatigués d'écouter et danser toujours les vieilles chansons et pas de danses qui reviennent dans tous les concerts. Alors que par vocation, Zaïko n'est pas un groupe d'interprétation mais un ensemble constitué des artistes talentueux qui peuvent à tout moment surprendre les fans.

