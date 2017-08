Congo-Kinshasa: Réforme de l'Administration Publique - Agents et fonctionnaires retraités en séminaire de reconversion

Après la retraite, la vie continue. C'est dans cette logique que le Gouvernement de la République, via le ministère de la Fonction Publique, a ouvert, lundi 31 juillet 2017, en la salle des spectacles du Palais du Peuple, un atelier d'orientation de formation pour une mise à la retraite à visage humain des agents et fonctionnaires des services de l'administration publique.

C'est le Ministre de la Fonction Publique, Michel Bongongo, qui a ouvert cette activité sous un œil vigilant des coordonnateurs respectivement, du Secrétariat National pour le Renforcement des Capacités (SENARC) et de la Cellule de la mise en œuvre de la Réforme de l'Administration Publique et Projet de la Réforme et Rajeunissement de l'Administration Publique. En effet, cette cérémonie de reconversion de retraités de l'Administration Publique démontre la détermination du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, d'accompagner les retraités de 2017 dans la réinsertion sociale après avoir rendu des bons et loyaux services à l'Etat congolais. Et, aussi, les doter de nouvelles aptitudes et compétences afin de continuer la vie sans inquiétude. Ils seront, souligne Michel Bongongo, outillés des informations nécessaires pour leur reconversion afin de garantir leur survie.

Sur le plan opérationnel, cet atelier implique des formations sur plusieurs thématiques qui ont été jugées pertinentes et qui cadrent avec les besoins que le Ministère de la Fonction Publique a récoltés auprès des fonctionnaires éligibles à la retraite.

Au fond, il est prévu, sauf changement de dernière minute, dès ce mercredi 2 août 2017, une séance d'orientation de 4 jours pour tous les retraités. Cette séance, d'après les experts du SENAREC, portera essentiellement sur l'éducation financière, la sécurité sociale avec un volet sur les droits à la pension placés sous la gestion de la CNSSAP et un volet sur l'assurance-maladie via les mutuelles de santé, les activités génératrices de revenus, l'entreprenariat ainsi que le Coaching et la consultance.

A ce stade, Michel Bongongo exhorte les retraités, au vu de l'importance du bagage minimum de connaissances prévues à cette séance d'orientation, à être attentifs et réceptifs mais, aussi, à poser des questions sans hésitation aux intervenants en cas d'une zone d'ombre dans la formation.

Après la partie orientation, viendra l'étape des formations spécifiques selon les catégories des retraités.

Occasion pour le Coordonnateur de la Cellule de la mise en œuvre de la Réforme de l'Administration Publique et Projet de la Réforme et Rajeunissement de l'Administration Publique (CMRAP-PRRAP), Jean-Serge Bikoro salue l'engagement inlassable du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, dans le processus visant à rendre honneur à ceux qui ont manifestement donné de leur temps, de leur énergie et de leur force à des services nobles et de qualité pour le développement de la RDC. Jean-Serge Bikoro salue également la volonté du Premier Ministre, Bruno Tshibala, président du Comité de pilotage de la Réforme de l'Administration Publique d'avoir placé dans son programme d'action la réforme à travers une retraite honorable des agents et fonctionnaires de l'Administration Publique. «Aujourd'hui, toutes les actions sont visibles et opérationnelles grâce à votre engagement et perspicacité légendaire», a reconnu le coordonnateur de CMRAP-PRRAP. En effet, Jean-Serge Bikoro remercie la Banque Mondiale qui est un partenaire financier de cette retraite digne des agents et fonctionnaires de l'Etat. A cette occasion, il a souhaité à ses aînés, à l'occasion de cette formation, l'assiduité à laquelle ils ont été habitués pendant leur riche et fructueuse carrière.

Pour le Coordonnateur du SENARC, Constant MUDEKEREZA, les retraités apprendront comment collaborer soit avec leurs enfants, leurs familles et d'autres hommes d'affaires afin de pouvoir être vraiment indépendant. Il a souligné que les matières qui seront dispensées aideront les retraités à être utiles dès la première descente sur terrain comme hommes d'affaires, comme coach ou comme tout autre consultant travaillant pour son propre avenir afin de devenir et rester utiles au sein de la communauté au lieu de rester une charge au dos de la communauté. Car, dans les matières de la reconversion professionnelle, les retraités apprendront la création et le développement d'une entreprise.

Il faut avouer que le Gouvernement central, sous l'impulsion du Président de la République, vient de mettre un coup d'accélérateur sur la réforme de l'administration publique pour l'émergence de la République Démocratique du Congo à l'horizon 2030.

Des innovations dans la réforme de l'Administration Publique

La modernisation de l'Administration Publique a permis la mise en place d'un cadre juridique propice aux opérations de la mise à la retraite, lequel tient compte des contextes socio-économiques. Parmi ces innovations, il y a lieu de citer : premièrement, la loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'Etat, qui ramène l'âge de retraite à 65 ans au lieu de 55 ans et le prolongement de la durée limite de services de 35 ans au lieu de 25 ans. Deuxièmement, le passage du régime d'octroi des prestations sociales à un régime contributif, basé sur les cotisations des agents et celles de l'Etat.

Il est ainsi instauré une solidarité intergénérationnelle par lesquelles les agents encore en activité financeront au moyen de leurs cotisations, les prestations de pensions de droits directs et droits dérivés qui concernent les retraités. Ces cotisations sociales, indique Michel Bongongo, seront gérées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l'Etat (CNSSAP). Cette dernière ouvrira ses guichets d'ici quelques jours sur base des informations que l'équipe dirigeante fournira aux retraités tout au long de leur formation.

Par ailleurs, en vue de sécuriser le fonds du gouvernement, constitué grâce à l'appui de la Banque Mondiale et alloué au paiement des indemnités de retraite, le Ministère de la Fonction Publique s'est voulu prévoyant en constituant une base de données biométriques lors du tout récent recensement des agents éligibles à la retraite. La raison, d'après Michel Bongongo, en est très simple, la réception par voie bancaire des indemnités de retraite sera constituée par le contrôle d'accès biométrique à travers le test d'empreintes qui sera placé au niveau des agences ECOBANK/RDC. Tout ceci, pour s'assurer que seul l'agent bénéficiaire identifié par la Fonction Publique lors du recensement touche le montant de la paie.

«Au nom du Président de la République, Chef de l'Etat, de tout le Gouvernement, mes félicitations pour les bons et loyaux services rendus à la Nation Congolaise. Votre travail restera à jamais gravé dans la mémoire de tout le peuple congolais, particulièrement dans les souvenirs des fonctionnaires et agents de l'Etat encore en activité qui héritent aujourd'hui, sous diverses formes, le fruit de votre attachement à la patrie », s'est adressé le Ministre de la Fonction Publique, Michel Bongongo aux agents et fonctionnaires de l'Etat retraités.