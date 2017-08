Ile Maurice: Ce qu'en pensent les Mauriciens - Les crimes passionnels

billet

Dimanche, deux cadavres ont été découverts dans une voiture à Valton, la gorge tranchée. Tout porte à croire qu'une infidélité serait la cause de ce double meurtre. Les cas de violences domestiques qui résultent en meurtres et les crimes passionnels déferlent la chronique. Quelle est la cause de cette dégradation sociale ?

Yasoda Lallbarry, 48 ans, femme de ménage

«Les jeunes se marient trop vite de nos jours. Ils ne prennent pas le temps de faire plus amplement connaissance avant de s'installer ensemble. Le fait qu'ils sont sans expérience est la raison pour lesquelles leur couple ne dure pas. Ils finissent ainsi par flancher sous le poids de leurs nouvelles responsabilités.»

Soobiraj Beerjoo, 51 ans, bagagiste

«Les jeunes de cette génération sont dépourvus de valeurs morales. D'ailleurs, entretenir des relations extra-conjugales est en vogue. Les jeunes couples mènent un tout autre style de vie.»

Lisette, 52 ans

«Les jeunes n'en font qu'à leur tête et n'écoutent plus les conseils de leurs parents. Ils prennent des décisions à la va-vite et n'ont aucune expérience de la vie.»

Vijay Luxmi Permal, 40 ans

«Les jeunes couples sont dans la majorité des cas pas prêts à s'engager dans une relation amoureuse. Un manque de compréhension, de complicité et de communication sont souvent les causes de désaccord au sein d'un couple. De plus, les jeunes couples ont un tout autre état d'esprit. Ils peuvent se montrer très égoïstes et ont aussi mauvais caractère.»

Nisha Chutoo, 34 ans, femme au foyer

«Pour moi, c'est le manque de communication et d'encadrement qui font que ces jeunes couples arrivent à un point de non-retour. En outre, le fait qu'ils ne savent pas ce que c'est d'être une personne responsable.»

Sonal, 29 ans

«Ils ne sont pas suffisamment matures pour entreprendre une relation de couple. Ces jeunes couples ne sont simplement pas prêts à assumer des devoirs familiaux et n'ont peut-être pas bénéficié d'un bon encadrement familial.»

Ramesh Dawlootet, 59 ans, travaille dans l'assurance

«Les valeurs morales et leur importance dans notre vie quotidienne sont en train de disparaître. De nos jours, c'est l'éducation académique qui prime sur tout le reste. Ce manque d'enseignement moral et civique est justement la raison principale expliquant de tels agissements. Ces jeunes ont besoin d'un guide pour les aider à affronter et entamer une vie de couple saine.»

Raj Ramdhun, 61 ans, travaille dans l'éducation

«Certaines religions proposent des cours de formation pour aider les jeunes couples à faire face à leur nouvelle vie. Ça aurait dû être universel. Je trouve que cette pratique devrait être adoptée par d'autres religions, car les jeunes couples manquent d'encadrement.»