Ile Maurice: Corps retrouvés à Valton - « Le mariage de mon fils et Neha était trop précipité »...

Elle a du mal à contenir sa peine. Lucy Serret, la mère de Yousouf Nurudin, fait, pourtant, de son mieux pour rester forte pour soutenir son fils unique.

Ce dernier est provisoirement accusé d'avoir tué son épouse, Neha Ghoorah-Nurudin ainsi que son ex-petit ami Navin Gunputh. Leur cadavre a été retrouvé dans une rivière à Valton. Yousouf, comme nous le décrit sa mère, est quelqu'un qui a toujours respecté ses aînés. Il a toujours été présent pour sa mère Lucy et vivait avec elle dans leur maison à Cité-la-Cure, jusqu'à ce qu'il rencontre Neha. Bien qu'il n'était pas habitué à cet endroit, il avait tenu à rester auprès de sa mère. «J'ai obtenu cette maison à Cité-la-Cure en héritage après le décès de mes proches. Yousouf a toujours été là pour moi et il était apprécié de tous», confie Lucy, les larmes aux yeux.

Catégorique, elle raconte que le calvaire de son fils a commencé lorsqu'il a connu Neha. Selon cette mère de famille, Yousouf en est tombé éperdument amoureux et s'entendait très bien avec les parents de la jeune fille. Si dans un premier temps elle accepte de faire la connaissance de la bien-aimée de son fils, sans broncher, elle remarquera vite que les visites de cette dernière se faisaient de plus en plus régulières. Chose qu'elle ne trouvait pas convenable. «Je suis une personne très stricte. Je me suis convertie à l'islam quand j'ai fait la connaissance du père de Yousouf et je le pratique toujours. Je respecte cette religion, plus que tout. Nous avons des principes. Le jour où Neha a voulu rester dormir chez moi je m'y suis opposée étant donné que je ne connaissais pas ses parents et ne savais pas ce qu'ils pensaient de cette relation.»

Manque de franchise

Elle décide alors d'en parler à son fils qui finira par lui remettre le numéro de la mère de Neha afin que cette dernière confirme son approbation. «Yousouf m'avait dit que sa belle-mère était au courant que Neha venait à la maison et qu'ils se voyaient. Mais, j'ai des principes et je n'y déroge pas aussi facilement.» Son fils a alors arrangé une rencontre familiale avec les parents de la jeune fille. Suivant celle-ci, il est convenu que le couple officialise sa relation lors d'une cérémonie de «bague d'arrêt» afin de le permettre de vivre son idylle. «Mais alors que nous n'avions décidé d'aucune date, un beau jour Yousouf est rentré à la maison en compagnie de Neha qui portait une bague au doigt. Après avoir interrogé mon fils, il m'a avoué que ses beaux-parents ont décidé, eux-mêmes, de la date et que la cérémonie avait eu lieu le jour de l'anniversaire de leur fille, à leur domicile, à Crève-Cœur.»

La mère de Yousouf dit être tombée des nues ce jour-là. Tout se bousculait dans sa tête. «Ils se connaissaient à peine et j'ai trouvé cela bizarre que les parents de Neha veuillent la marier à la hâte», explique Lucy. Toutefois, si elle affirme que sa belle-fille ne lui a jamais manqué de respect, son train de vie ne lui plaisait pas. Shirley Serret, la tante de Yousouf confirme que son neveu ne savait pas toujours comment gérer le comportement de son épouse. «Il m'a appelé un jour lorsqu'il a commencé à ne plus savoir à qui se confier. Quand il a rencontré Neha, vers la fin de l'année dernière, il s'est petit à petit éloigné de nous. Mais on trouvait cela normal car il devait faire sa propre vie. Mais, il m'a toutefois raconté qu'il faisait face à des problèmes avec Neha.»

Lucy n'en démord pas, le mariage de son fils et de sa belle-fille était trop précipité. Elle dit également regretter que les parents de Neha n'aient pas été francs avec elle concernant les problèmes auxquels faisait face leur fille. «C'est à la veille du mariage civil de mon fils que j'ai été invitée. Idem pour le mariage religieux, le Nikka. D'ailleurs, je suis la seule famille proche de Yousouf a y avoir assisté. Ce sont les parents de Neha qui se sont occupés de tout. Je regrette le manque de franchise de ces derniers à mon égard», confie-t-elle la voix brisée par l'émotion. «Ils auraient dû me dire que leur fille était parfois difficile. Après leur mariage, Yousouf m'appelait souvent pour me dire qu'il devait s'occuper de toutes les tâches ménagères lorsqu'il rentrait du travail.»

Lorsqu'elle a disparu, poursuit Lucy, ses parents ne sont pas inquiétés et auraient confié à Yousouf qu'elle avait l'habitude de ne pas donner signe de vie. Ils lui ont demandé de ne pas s'inquiéter. Mais au bout de quelques jours, j'ai parlé à Yousouf et je lui ai conseillé de ne plus écouter ses beaux-parents et d'aller consigner une déposition à la police. «Il m'a écoutée et s'est rendu au poste le lendemain matin.»

Les amis de Neha refusent de lui faire des adieux

«Elle était pleine de vie et toujours prête à aider ses amis.» C'est cette image que les amis de Neha Ghoorah-Nurudin dont le corps a été retrouvé dans un ravin à Valton, gardent d'elle. Cette dernière, âgée de 25 ans, était tantôt la confidente de certains et l'amie bienveillante pour d'autres.

Zaheer Gunoo se souvient de cette fois où, alors qu'ils devaient travailler pendant 12 heures d'affilée, Neha Ghoorah-Nurudin avait ramené du café pour tout le monde. «Je regrette de n'avoir pas assisté à son mariage. Elle m'avait invité pourtant», soutient le jeune homme. Il affirme que s'ils s'étaient rencontrés avant le drame, la jeune fille lui aurait peut-être dit si quelque chose n'allait pas. «Auparavant, elle se confiait à moi et me demandait des conseils. Mais elle ne parlait pas de sa vie de mariage», affirme son collègue.

Une de ses amies de longue date se dit, elle, tourmentée par cette affaire. «J'entends sa voix, je sens sa présence. Je ne sais plus quoi dire de plus si ce n'est qu'elle ne méritait pas une fin atroce. C'était une gentille fille. Je ne sais pas si elle était heureuse dans son couple, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponses», soutient-elle. Elle se remémore des bons moments passés avec sa meilleure amie. Pour elle, «la personne qui a ôté la vie à Neha va certainement payer pour son acte».