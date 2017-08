Ile Maurice: Mauricette - Une recette 100 % Moris

Lorsqu'elle vient en vacances et n'arrive pas à trouver des souvenirs imprégnés de cette île Maurice qu'elle avait découverte, elle se jette à l'eau. Commence alors l'aventure Mauricette, une marque née de la passion d'une Française et d'un Mauricien, mais qui se veut exclusivement Mauricienne.

«Ayo tro kokass», «Hey zoli mamzel»... Non, vous ne vous faites pas interpeller dans la rue. Il s'agit des petits messages qu'affichent les T-shirts que propose Mauricette.

Une enseigne qui se fait petit à petit un nom dans l'île. Camille Bérenger, d'origine française, en est à la tête avec un ami mauricien. Sacs en jute, portefeuilles et vêtements pour hommes, femmes et bébés... Il n'est pas difficile d'y trouver son bonheur. Tant bien en termes de souvenirs que de tendances.

Tout a commencé il y a deux ans. Camille, de passage à Maurice, souhaite acheter des souvenirs à sa famille et à ses amis en France, avant de repartir. Et «à part des souvenirs artisanaux basiques, il n'y avait pas la touche exotique qui me rappelait vraiment Maurice», nous confie notre interlocutrice. Et là, ce fut le déclic. Elle en fait part à son ami et, ensemble, ils débutent l'aventure.

Diplômée d'une école de commerce, Camille est celle qui s'occupe de tout ce qui se rapporte à la mode, à la conception et à la création. Pourquoi ? «J'aime énormément la mode et j'ai appris sur le tas à devenir styliste», sourit-elle. Elle gère également la partie commerciale de la petite entreprise et son bras droit s'occupe, lui, du graphisme, entre autres. D'ailleurs, parlant de graphisme, Mauricette est représentée par un dodo qui a une touche moderne, tel que le voulait Camille.

Du bleu, du corail et des couleurs neutres sont ce que l'on retrouve dans les collections de Camille. «On peut très bien porter le T-shirt avec une veste pour faire chic, mais aussi uniquement le T-shirt si on opte pour un style décontracté, par exemple», précise Madame la styliste.

Nous ramenons sur le tapis la question des slogans en créole, histoire de savoir exactement pourquoi. «Nous avons opté pour ces petites phrases en créole que tous apprennent forcément en venant à Maurice. Elles sont simples et faciles à retenir, comme les 'hey, zoli mamzel' ou encore 'ayo, zoli baba'. Cela met en avant la culture mauricienne et cadre parfaitement avec l'esprit de Mauricette.»

Qui plus est, les produits sont faits exclusivement à Maurice. Conserver les valeurs de Maurice, faire du 100 % Made in Moris jusqu'à la «plus petite étiquette», et garder l'exclusivité mauricienne sont des mots qui reviennent sans cesse dans la bouche de celle qui est tombée amoureuse du pays. C'est presque une devise. Le rêve de Camille, c'est de continuer à développer de nouveaux produits.

Partager avec les plus pauvres

Mauricette, c'est aussi une petite entreprise qui a du coeur. Cela fait un certain temps depuis qu'un pourcentage de ses gains est reversé à une association qui s'occupe des Mauriciens dans le besoin : l'Association Manzer Partazer. C'est par le biais d'une amie que Camille en prend connaissance. Dès le début, dit notre interlocutrice, «je me suis dit que cela serait une bonne chose de penser à donner à une association, parce que notre principe est justement de mettre en avant l'île Maurice et la culture créole». Les touristes sont loin d'être aveugles, confie-t-elle, «en connaissance de cause». Ils voient la pauvreté qu'il y a dans le pays et, selon Camille, acheter des produits Mauricette est une belle façon pour eux de contribuer afin que tous soient gagnants dans un esprit de partage.