Les habitants du village de Goudrin sont sortis le matin du 1er août 2017, pour manifester leur mécontentement suite à l'arrestation et au défèrement à la MACO (Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou) de leaders Koglwéogo dudit village, condamnés à purger des peines de 6 mois et 12 mois de prison. Pour réclamer leur libération, la population est sortie ériger des barricades sur la Route nationale (RN) n°4 passant par Saaba et menant à Fada N'Gourma.

Course-poursuite entre population et éléments de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS), jet de bombes lacrymogènes, étals et commerces fermés.

C'est le constat effectué en arrivant à Goudrin ce mardi 1er août 2017 aux environs de 9h. Il était difficile de circuler sur la RN 4 parce que les populations avaient barré la route avec tout ce qui leur tombait sous la main.

Pendant que les éléments de la CRS dégageaient des pneus pour libérer la voie, il s'en trouvait, plus loin, hommes, enfants et femmes qui remettaient des barricades. Dans le feu de l'action, nous avons interviewé Bibata Tapsoba qui explique la situation : « Nous avons attrapé des voleurs et nous les avons remis à la gendarmerie.

Ils ont libéré les voleurs et ont mis en prison nos Koglwéogo. C'est la raison pour laquelle nous sommes sortis pour exiger leur libération ». Voile sur la tête, pagne bien noué, tout en plaçant sur la route tout ce qui lui tombe sous la main, dame Tapsoba poursuit : « Qu'ils libèrent les nôtres et on ne dérangera personne ».

Parmi les motos qui faufilent entre les pneus au son des klaxons, nous retrouvons Adama Soré qui essaie de resserrer les pneus pour qu'aucune moto ne puisse se frayer un passage. Il nous explique : « La Justice a enfermé nos Koglwéogo. Nous ne libérerons la route que si elle libère nos Koglwéogo ». Alors que nous discutons avec le sieur Soré, nous constatons un mouvement de foule.

En réalité, c'était les éléments de la CRS qui se dirigeaient droit sur nous. En un temps deux mouvements, le monde qui s'était agglutiné sur le bas-côté de la route s'est dispersé dans le village. Même les usagers de la route ont pris la poudre d'escampette, craignant certainement d'être confondus aux manifestants.

Pour comprendre les tenants et les aboutissants de la manifestation, nous avons retrouvé Harouna Damiba qui se dit Koglwéogo de Goudrin : « Le problème est qu'on a attrapé 6 Koglwéogo qu'on a déférés à la MACO sans preuves. On ne les a pas jugés. C'est pourquoi la population est sortie pour ériger des barricades.

Elle veut comprendre pourquoi on a incarcéré les sieurs sans preuves et veut qu'on les libère ». Pour un Koglwéogo, il n'y ressemblait pas à vue d'œil, puisqu'il était vêtu d'une tenue qui ne permettait pas de l'assimiler à un Koglwéogo.

Et pourtant, Harouna Damiba est représentant des Koglwéogo de Goudrin. « Nous avons demandé à la population de sortir pour barrer la route et manifester son mécontentement », nous a-t-il confié tout en déclarant que « barrer la route n'est pas bien ».

Mais « comme ils ont attrapé nos éléments et les ont enfermés sans preuves, c'est notre manière de protester », a-t-il confessé tout en précisant que « des manifestants ont barré la route à Nioko, à Bendogo jusqu'à Fada ».

Nous avons donc emprunté ladite route en vue de vérifier les dires du Koglwéogo de Goudrin. Mais à notre grande surprise, nous avons remarqué qu'au fur et à mesure que nous avancions il y avait de moins en moins de manifestants.

Yacouba Ouédraogo, Koglwéogo à Nioko I, que nous avons retrouvé au siège des Koglwéogo de Nioko I, dit ne pas être concerné par le problème et déclare à qui veut l'entendre ceci : « Nous n'avons jamais dit à la population de sortir. C'est elle-même qui est sortie manifester.

Les Koglwéogo ne l'on pas incitée à sortir ». Yacouba Ouédraogo dit n'être au courant de rien et affirme qu'aucun Koglwéogo de leur siège n'est sorti manifester. « La preuve est que vous êtes venus nous trouver dans notre siège », argumente-t-il comme pour montrer sa bonne foi.

Selon les dires de Harouna Damiba, Koglwéogo de Goudrin, suite à la manifestation du 1er août dernier, 6 personnes, des hommes et des femmes, ont été interpellées par la CRS.

En rappel, la manifestation du 1er août 2017 fait suite à l'arrestation et à l'incarcération de leaders Koglwéogo, suite à la plainte d'un proche d'un homme appréhendé pour vol de bœufs.

L'histoire remonterait à une année de cela. A l'heure où nous quittions les lieux aux environs de 11h, les éléments de la CRS avaient réussi à disperser la foule et à lever les barricades sur la RN 4. Les usagers pouvaient circuler normalement et même les commerces avaient ouvert.