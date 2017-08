Somalie: Au Puntland, une population traumatisée par la sécheresse

Quand ils ont commencé à disparaître, elle est devenue instable, agitée. Maintenant, elle ne parle presque plus. Et quand elle parle, c'est pour répéter : 'Où sont les animaux, où sont les animaux ?' Elle les appelle par leurs noms. Sauf qu'ils sont tous morts ».

Les deux sœurs sourient timidement en donnant leurs noms. Elles sont pourtant dans un triste état. Mumtaz a six ans, un bras et le bassin cassé. Muno en a huit et de nombreuses cicatrices sur la tête. Des blessures infligées par leur mère. Leur grand-mère Deejo Abdi, raconte : « Je me suis absentée durant quatre mois.

Près de 380000 sont en situation d'insécurité alimentaire et 135000 sont déplacées depuis janvier. Ces gens, qui ont rejoint des camps, ont tout perdu et leur traumatisme laisse souvent des traces. Reportage au camp d'Orshe, près de Galkacyo.

En Somalie, la sécheresse fait toujours des ravages. La dernière saison des pluies a été décevante et les Somaliens subissent une nouvelle période sèche. Dans la région du Puntland, 1,2 million de personnes sont touchées par la crise, soit plus d'un quart de la population.

