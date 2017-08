Afrique: Recul de la gouvernance sur le continent

A en croire le dernier rapport de la Banque mondiale (BM), la qualité de la gouvernance en Afrique est en recul dans 38 pays sur 54. Ce recul est plus visible dans la gestion économique, des politiques structurelles et des mesures d'insertion sociale.

Les raisons évoquées sont la chute des prix des matières premières sur les marchés internationaux. Or, une majorité des budgets des pays africains se basent sur les performances des prix des minerais, des hydrocarbures et des matières premières végétales.

Le rapport cite le cas de la Centrafrique, du Burundi et de la République démocratique du Congo (RDC). Le Rwanda, le Sénégal et le Kenya étant des exceptions.

Le rapport classe le Rwanda au 7e rang des gouvernements les plus efficaces au monde devant la Malaisie, la Suisse et le Luxembourg. La politique de lutte contre la corruption et la bonne gouvernance sont au coeur de cette réussite, faisant du Rwanda « un des pays les moins corrompus d'Afrique ».

La croissance du Rwanda est passée de 4,7% en 2013 à 7% en 2014 et à 5,9% en 2016. "Celle-ci fait suite à la stratégie gouvernementale de développement économique et de réduction de la pauvreté, que vise à favoriser la transformation économique, le développement rural, la productivité et l'emploi des jeunes ainsi que la promotion d'une gouvernance responsable". La Centrafrique, le Burundi et la RDC font office de mauvais élèves.

Pour conclure, le rapport regrette que le nombre de pays ayant vu leur note globale se détériorer, soit de plus en plus important. « Cette situation s'explique par la conjoncture défavorable qui exacerbe les faiblesses macroéconomiques de certains pays ».

C'est le cas du Nigeria, première économie du continent en proie à une récession économique, le Congo-Brazzaville, le Burundi, et le Zimbabwe, ont expliqué les auteurs du rapport.