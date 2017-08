Cameroun: Crise anglophone - Le gouvernement déploie une mission d'explications aux USA

La délégation gouvernementale ira, du 3 au 9 août 2017, exposer aux Camerounais et aux autorités américaines la situation qui prévaut dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Pour la résolution de ce qu'il est convenu d'appeler crise anglophone, le gouvernement semble disposé à explorer toutes les voies. C'est dans cette optique qu'il vient de décider d'envoyer une mission aux Etats-Unis d'Amérique dès mercredi 2 jusqu'au 9 août 2017.

Il s'agit pour la délégation composée de Ghogomu Paul Mingo, ministre et directeur de cabinet du Premier ministre, Elvis Ngolle Ngolle, ancien ministre et Fabien Nkot, conseiller technique dans les services du Premier ministre « de fournir aux Camerounais y résidant et aux autorités de votre pays d'accréditation des clarifications sur la situation qui prévaut dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest », précise une correspondance du directeur du cabinet du Premier ministre datée du 31 juillet 2017 adressée à l'ambassadeur et représentant permanent du Cameroun auprès des Nations unies.

Le gouvernement réagit ainsi aux multiples pressions exercées autour de cette question par certains élus américains. La dernière sonnette d'alarme a été tirée par deux membres du Congrès. Dans une correspondance datée du 26 juin 2017 et adressée au secrétaire d'Etat américain, Anthony G. Brown et Jamie Raskin s'inquiètent des « rapports sur les stratégies d'intimidation employées par le gouvernement du Cameroun contre les membres de la minorité d'expression anglaise ».

Aussi invitent-ils Rex W. Tillerson à prendre des mesures appropriées. Les deux membres du Congrès notent que la situation a dégénéré en 2016 quand des milliers de membres de la communauté anglophone se sont mobilisés pour exiger le changement de la politique gouvernementale qui les marginalise. En réponse, poursuivent-ils, le gouvernement a lancé une répression. Et de citer un article du Washington Post paru le 2 juin 2017 qui parle d'arrestations musclées de milliers de manifestants en novembre dernier et de quatre autres tués le mois suivant.

En tant qu'élus du Maryland, Anthony G. Brown et Jamie Raskin se disent d'autant plus préoccupés par les différents rapports sur la situation dans les régions anglophones que 13.000 personnes issues de cet Etat sont nées au Cameroun.

Ils regrettent que depuis le 28 novembre 2016, le Département d'Etat ne s'est pas officiellement exprimé sur ces événements et leur impact sur les droits des Camerounais. Et demandent donc une réaction du Département d'Etat sur la situation politique et humanitaire, davantage sur un présumé recours abusif à la force contre la communauté anglophone.

Cette correspondance intervient après celle d'un autre membre du Congrès au Département d'Etat. Le 9 mai 2017, Donald M. Payne JR. a saisi Rex W. Tillerson pour solliciter l'ouverture d'une enquête sur des accusations de violations des droits de l'homme par les forces de sécurité camerounaises dans la gestion de la crise anglophone.

La correspondance évoque notamment l'usage disproportionné de la force pour disperser les manifestants, le bannissement des activistes anglophones, l'arrestation et la persécution criminelle des avocats complaisamment accusés de terrorisme, la coupure d'internet pendant trois mois dans les régions anglophones et les menaces d'emprisonnement contre les journalistes.

Le membre du Congrès précise qu'il a été saisi par des membres de la communauté camerounaise sollicitant une assistance. D'aucuns veulent voir là une démarche du lobby anglophone aux Etats-Unis, à qui l'on prête une certaine puissance financière et qui mettrait à profit ses entrées au sein du Département d'Etat et du Département de la Défense pour convaincre le pouvoir américain que le gouvernement camerounais s'illustre par ses multiples violations des droits de l'homme et ses brimades contre la communauté anglophone.