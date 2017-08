Burkina Faso: L'ARCN sonne le rassemblement des patriotes

Zida, pour Mousbila Sankara, est un vaillant patriote qui a su prendre ses responsabilités, contrairement aux élites d'aujourd'hui qui « se sont lancées dans une compétition éhontée de détournement de fonds publics, à la course effrénée pour l'occupation des postes politiques et administratifs ».

Mais d'ores et déjà, l'ARCN a dénoncé les tentatives visant à brader ou à étouffer l'action de certains grands hommes qu'a connus le pays. Entre autres, sa Majesté le Mogho Naaba Wobgo, le président Maurice Yaméogo, le capitane Thomas Sankara, le journaliste Norbert Zongo et le général Yacouba Issac Zida.

Du moins, c'est ce qu'ont révélé les premiers responsables, le 1er août dernier. Cela, ont-ils fait savoir, en allant à la recherche d'hommes et de femmes pouvant servir d'exemples à la génération montante et à venir.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.