Burkina Faso: Détention présumée de Koglwéogo...

A l'instar de plusieurs localités aux alentours de Ouagadougou, plusieurs manifestants ont érigé le 1er août 2017, des barricades à Koulbila, un village situé sur la route nationale n°4 dans la commune rurale de Nagréongo, pour exiger la libération des Koglwéogo qui seraient en détention à Ouagadougou.

Ce 1er août 2017, Koulbila, un village de la commune rurale de Nagréongo aux environs de 16h, est calme. Sur la route nationale n°4, des véhicules de toute catégorie vont et viennent. Sous un hangar de fortune, devise tranquillement une dizaine d'hommes.

Pourtant, dans la matinée, cette bourgade a connu une animation particulière entre 9h et 14h selon Salam Kaboré, responsable de la communication des Koglwéogo dans le village de Koulbila.

Des Koglwéogo et leurs sympathisants, estimés entre 3000 et 4000 personnes, d'après M. Kaboré, ont érigé des barricades sur la principale voie qui mène à la capitale. Pour cause, les mécontents entendent par cette manifestation, exiger la libération de 6 Koglwéogo ressortissants de la commune de Saaba, qui auraient été détenus depuis le 28 juillet 2017 à Ouagadougou par les autorités judiciaires.

Selon toujours Salam Kaboré, la manifestation du 1er août fait suite à l'arrestation de Kolgwéogo pour des motifs dont il ignore.

Elle vise à exiger la libération des 6 Kolwéogo. Mais pour prouver « l'innocence » des personnes détenues, l'homme nous relate les péripéties de cette affaire. Il y a deux ans de cela, un homme a volé des bœufs.

Arrêtés par des Kolwéogo, le frère du présumé voleur prend l'engagement de rembourser la valeur de l'animal volé en numéraires.

Une première partie de la dette est remboursée. Il promet de verser le reste de l'amende exigée. La date est échue. En lieu et place du reliquat dû, c'est une convocation que celui-ci remet aux Koglwéogo. Une audience est prévue à Ouagadougou pour connaître de l'affaire.

La mobilisation des Koglwéogo fait reporter sine die le ‘'jugement" de l'affaire. Une nouvelle audience est programmée.

Au cours de cette deuxième convocation, au regard du nombre de soutien, six membres des Koglwéogo sont invités dans la salle. Ils n'en ressortiront plus. Ils y sont détenus. Très amer, Salam Kaboré ajoute de façon ferme : « Un homme vole et c'est le propriétaire qui est arrêté.

C'est pourquoi, nous avons barré la route afin que nos camarades soient libérés ». Selon lui, des autorités régionales auraient promis de libérer les personnes arrêtées au plus tard, ce mercredi soir. Mais les manifestants n'en démordent pas.

Le chargé de communication des Kolwéogo dans cette partie promet que la route sera bloquée demain, jeudi, si les membres du groupe d'autodéfense ne recouvrent pas la liberté comme promis.

Sur les conséquences de leur manifestation sur les activités de plusieurs citoyens bloqués sur cet axe, M. Salam répond : «Celui qui est en liberté enregistre moins de perte que des innocents qui sont détenus».

Une montée de fièvre que le maire de la commune de Nagréongo, Me Hervé Kaboré a voulu baisser. Il a appelé les populations de son ressort territorial au calme et à la retenue.

« Il faut jouer balle à terre. Dans un Etat de droit, il faut user des voies de recours judiciaires pour solder les différends», a-t-il prôné. Le bourgmestre a invité les uns et les autres à la discussion.