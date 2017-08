Afrique: Forum Africa 2017 - L'Egypte accueille l'événement en décembre

Le ministère égyptien des Investissements et de la Coopération internationale et l'Agence régionale des investissements du COMESA viennent d'annoncer la tenue du Forum Africa 2017, un forum de haut niveau offrant aux participants une occasion inégalée de promouvoir le commerce et les investissements en Afrique.

Le Forum se déroulera sous le haut patronage de S.E. Abdel Fattah al-Sissi, Président de la République arabe d'Égypte, du 7 au 9 décembre 2017, à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Selon un communiqué, la conférence de trois jours réunira des délégations de haut niveau de dirigeants politiques et économiques d'Afrique et du monde, notamment des chefs d'État et des PDG les plus importants du continent.

Africa 2017 débutera par une Journée des jeunes entrepreneurs qui permettra aux jeunes de rencontrer leurs ainés, des mentors, des business angels et des sociétés de capital-risque, pour partager des idées, développer des réseaux et concrétiser des projets d'avenir.

La Journée des jeunes entrepreneurs d'Africa 2017 associe des incubateurs, des investisseurs et des fonds de capital-risque. L'Égypte est réputée en Afrique et au Moyen-Orient pour avoir développé des écosystèmes favorables à l'innovation et aux nouveaux entrepreneurs.

En 2015, l'Égypte a accueilli le Sommet tripartite au cours duquel un accord de libre-échange a été signé, réunissant trois communautés économiques importantes régionales - la SADC, l'EAC et le COMESA. Les 26 États membres forment le plus grand bloc commercial du continent. La 15ème économie sans frontières du monde en termes de PIB.