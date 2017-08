Burundi: Depuis quand le pays ne peut pas organiser un sommet des Chefs d'Etat ?

Si de tels événements se tiennent dans un tel pays plutôt que dans un autre, nos dirigeants devraient comprendre que ce n'est ni au hasard ni par indulgence, mais que les prétendants doivent et avant tout satisfaire aux critères des organisateurs. Pour les convaincre, il faut disposer d'un ensemble d'infrastructures et d'un contexte qui y est favorable. Tout ce qui manque au Burundi, pour y prétendre, à moins de rêver.

Pourtant chanté, le PPP est devenu seulement un slogan pour chérir les institutions de Breton Wood. Aujourd'hui, le Burundi doit savoir que pour investir durablement dans un pays, les hommes d'affaires doivent être chouchoutés, stimulés à investir et financer les grands chantiers. Plutôt que d'avoir des essaims de petits hôtels à Bujumbura, une ville moitié éclairée, les investisseurs peuvent épauler l'Etat pour se doter à la place d'un hôtel de ville « 5 étoiles » et un barrage hydroélectrique avec une grande production énergétique. Pour gagner leur confiance,

Pire, le président de la République qui devrait participer au précédent Sommet de 2016 n'était pas présent. Une condition sine qua none pour un pays qui prétend organiser un prochain sommet. Le Comesa a été ingénieux en écartant d'autres raisons plus discutables que politisées notamment la sécurité.

Dans cette correspondance, les raisons avancées par le secrétaire général du Comesa sont limpides et se passent de tout commentaire : le manque d'infrastructures et de logistique, dont un parc automobile quasi-inexistant pour les hôtes VIP, des hôtels à la capacité d'accueil déficitaire et une connexion à faible débit. Ayant besoin de devises plus que d'ordinaire, le Burundi a exigé l'ouverture d'un compte en devises à la Banque de la République du Burundi en vue de gagner les devises en monopolisant le change. Une contre-procédure selon le Comesa.

