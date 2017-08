Ile Maurice: Catamaran party - La suspension de trois mois des jockeys Danielson et Lerena levée

Les jockeys Raymond Danielson et Brandon Lerena, sur lesquels pesait une suspension de trois mois, ont remporté leur cas en appel, ce mardi 1er août.

Il leur était reproché d'avoir commis une entorse à la directive K de leur expatriate jockey's licence qui stipule que: «No jockey is permitted to contact, deal or otherwise associate or be in any way connected with any bookmaker, bookmaker's clerk, betting agent or anyone connected thereto».

L'appel avait été entendu le 18 juillet. Les deux jockeys avaient été reconnus coupables de s'être retrouvés, lors d'une sortie en catamaran, en compagnie d'un bookmaker. Ils l'ont identifié comme étant Ashley Jankee.

Si Raymond Danielson et Brandon Lerena ne pourront monter aux Champ-de-Mars cette saison, ils sont désormais aptes à être en selle sur les hippodromes internationaux.