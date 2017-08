Ile Maurice: Un expert pour repenser le leadership

Développement du leadership, gestion des ressources humaines... Tels sont des points que Justin Allen développera, au niveau privé et public.

Jamais deux sans trois. Justin Allen, expert du groupe RBL, sera à Maurice pour la troisième fois. Invité par Omnicane dans le cadre d'un programme d'action, cet expert de la société de conseil internationale RBL partagera, en même temps, aux représentants du privé et du public, son savoir-faire en matière de transformation du capital humain grâce à des leaders talentueux et compétents, au début du mois d'août. Il interviendra aussi dans les médias, à travers un partenariat avec la Sentinelle Ltée.

Le groupe RBL s'est constitué une solide réputation auprès de hauts responsables des affaires du monde grâce à la solution qu'il propose pour assurer la croissance des sociétés. Les facteurs que compose l'action de la société sont le développement du leadership, la gestion stratégique des ressources humaines et la gestion des capacités des organisations.

Les méthodes de RBL ne sont pas inconnues à Maurice. En 2015, au moment où le Premier ministre (PM) d'alors présentait sa Vision 2030 - une feuille de route visant à faire de Maurice un pays à revenu élevé - Justin Allen animait un séminaire pour le National Productivity Competitiveness Council. L'expert en avait profité pour définir les compétences indispensables aux leaders afin d'atteindre les objectifs définis par sir Anerood Jugnauth. Ce modèle a été approuvé et dévoilé par Roshi Bhadain, alors ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, le 9 septembre. Dans le dernier Budget, Pravind Jugnauth, PM et ministre des Finances, a fixé l'échéance à 2023, année où le revenu par tête d'habitant devrait passer de $ 9 740 actuellement à $ 13 600.

Dynamisme

Justin Allen est revenu une seconde fois, au début de cette année, sur l'invitation d'Eddy Yeung, son collaborateur mauricien, sous l'égide du bureau du PM. Il devait expliquer comment transformer le capital humain afin qu'il assure la réussite des objectifs de la Vision 2030.

Les travaux ont débouché sur l'identification des cinq mesures indispensables. Il s'agit premièrement d'identifier et de développer les positions clés à travers le pays. Deuxièmement, il faut gérer de façon dynamique le processus devant cibler et faire le suivi de l'évolution des talents. Le troisième point consiste à développer à la base les initiatives ayant le potentiel de susciter la croissance. Le pays devrait ensuite mettre en place un système pour aller à la chasse aux talents en dehors du territoire mauricien. Justin Allen a également proposé que le pays se dote d'un tel système au niveau national. Cette approche continue à faire l'objet de réflexion au niveau du bureau du PM, des fonctionnaires et des cadres du secteur privé.

Entre-temps, le NPCC a déjà identifié le créneau où il se propose de susciter l'intérêt pour le développe- ment du sens de leadership : les jeunes dans l'ensemble du pays. Ce projet se fera en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des sports, qui dispose déjà d'un ancrage chez cette partie de la population. Le NPCC a lancé des appels à candidature, le 26 juillet, pour des services de consultance afin de réaliser son projet intitulé le National Leadership Engine Project.