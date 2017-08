Ile Maurice: Nehru Nagar - Village ignoré du développement

Outre le manque de transport, ce dernier ajoute qu'il n'y a pas d'école pour les enfants. «Pena lekol isi. Bizin anvoy bann zanfan lekol lot landrwa. Bizin pey vann pou ki zot kapav al lekol.» Pour cet habitant, ces enfants manquent de ressources et d'encadrement. Même s'ils ont un centre de loisirs, les gamins de l'endroit eux veulent avoir un terrain de football. «Zot pena laplenn pou zwe. Zot pa kapav zwe foutbol dan sant tansion zot blese. Zot pa bizin enn gran laplenn me mem enn tipti kot zot kapav defoul zot. Sirtou ki la inn gagn konze lekol.»

Les habitants doivent non seulement braver les intempériess pour se déplacer mais ils courent beaucoup de risques aussi en chemin. «Ena enn semin nef me pena lécleraz. Aswar kan ou retourne ou mars dan nwar parfwa. Lot fwa la mem enn madam ti pe retourne avek so légim. Li ti pe marse. Bann voler inn atak li. Linn bizin kit tou en plas pou sap so lavi. Li enn danze parski ban malfra kone ki nou bizin pas par la et pena lalimier», ajoute Utam Gosawun, autre habitant.

Si ces deux septuagénaires se contentent des facilités dont ils disposent, d'autres habitants, eux, déplorent un manque de développement et d'infrastructures. Pour eux, leur village tombe dans l'oubli. Le plus gros problème que rencontrent ces habitants est le transport en commun qui fait défaut.

Ce village pèche par un service de transport en commun inadéquat, obligeant les habitants à marcher de longue distance pour attraper l'autobus ou à débourser pour avoir un taxi. Sans compter des rues non éclairées et le manque de loisirs pour les jeunes.

